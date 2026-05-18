Как меняется доверие к защите данных и почему важно соблюдать закон – рассказал Андрей Гаев

В сети все чаще появляются ролики, где люди оказываются в центре внимания без своего согласия. Такие публикации затрагивают персональные данные и могут привести к серьезным последствиям – от давления в коллективе до административной и уголовной ответственности. О том, как меняется доверие к защите данных и почему важно соблюдать закон, рассказал директор Национального центра защиты персональных данных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Негативные ролики, снятые в магазинах, дворах или на дороге – чаще всего становятся поводом для обращений граждан. Самосуд в интернете недопустим – если есть признаки нарушения, этим занимаются уполномоченные органы.

Андрей Гаев, директор Национального центра защиты персональных данных:

Положения обновленного законодательства о персональных данных восприняты и гражданами, и бизнесом. Они исполнимы и при должной реализации обеспечивают надлежащий уровень защиты прав граждан. Об этом свидетельствуют, например, результаты проведенного только недавно социологического исследования, согласно которому более 90 % как граждан, так и организаций признают значимость персональных данных и говорят о необходимости их защиты.

Люди все активнее обращаются за разъяснениями и защитой своих прав. Но вместе с этим увеличивается и количество ситуаций, когда публикации в сети наносят реальный вред и приводят к ответственности тех, кто их размещает. В центре уже рассматривали случаи, когда ролики в соцсетях влекли административные штрафы и уголовные дела. Учитель, о котором распространили сведения в школьном чате, был вынужден уйти с работы. Работник торговли столкнулся с давлением не только в организации – психологическое воздействие испытал и его ребенок. Эксперты подчеркивают – распространение сведений о человеке без его согласия – нарушение закона, а последствия могут оказаться куда серьезнее, чем кажется.