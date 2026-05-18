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В Беларуси яровые культуры посеяны на 94% отводимых площадей

18 мая 2026 08:15
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Белорусские аграрии завершают сев яровых. По данным Минсельхозпрода, освоено 94 % необходимых площадей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси яровые культуры посеяны на 94% отводимых площадей-2

Так, в Брестской области яровыми культурами засеяли 417 тысяч гектаров. В Гродненской – 318 тысяч. В центральном регионе – 473 тысячи гектаров. Аграрии ведут сев гречихи – работы выполнены на 50 % площадей. А также заняты на полях с просо – этой культурой уже засеяно 39 %. В сельхозхозяйствах продолжается посадка картофеля – уже занято 89 % площадей от плана. 

# Посевная кампания

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