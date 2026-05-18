В Беларуси яровые культуры посеяны на 94% отводимых площадей

Так, в Брестской области яровыми культурами засеяли 417 тысяч гектаров. В Гродненской – 318 тысяч. В центральном регионе – 473 тысячи гектаров. Аграрии ведут сев гречихи – работы выполнены на 50 % площадей. А также заняты на полях с просо – этой культурой уже засеяно 39 %. В сельхозхозяйствах продолжается посадка картофеля – уже занято 89 % площадей от плана.