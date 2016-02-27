«С любовью, Лео»: Месси подарил футболку афганскому мальчику, одетому в пакет

А на неделе прославленный футболист передал малышу две футболки и мяч с автографом.

Опубликованные фотографии увидел и сам Месси. Мальчика, которого пресса называла « самым большим фанатом Лео » искали всем миром. Его дядя-афганец, живущий в Австралии, помог журналистам связаться со своим братом – отцом маленького Муртазы.

Новости Афганистана. Пятилетний Муртаза Ахмади растрогал весь мир, когда в Сети разлетелось его фото в футболке сборной Аргентины. Особенность майки в том, что это простой полиэтиленовый пакет, раскрашенный голубыми полосками.

Муртаза Ахмади:

Я люблю Месси, и моя футболка – доказательство того, что Месси любит меня.

По словам отца пятилетнего Муртазы Ахмади, его семья – простые фермеры. Сын много раз просил купил ему настоящую футболку. Но для семьи это очень дорого.

Мохаммед Ариф Ахмади, отец Муртаза:

Сын много раз просил меня купить футболку Месси, но это слишком дорого для меня. Мы живем в районе, окруженном талибами и джихадистами ИГ. Для нас каждый день – борьба. Но если бедный мальчик как мой сын встретится с Месси, то это станет гордостью не только для нас, но и всего Афганистана.