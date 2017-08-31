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Месси сфотографировался с мальчиком-фанатом, которого не подпускали охранники

31 августа 2017 14:40
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Новости Аргентины. Нападающий «Барселоны» Лионель Месси не позволил своей охране оттолкнуть юного болельщика.

В интернете появилось видео, на котором аргентинец, который приехал в Уругвай на квалификационный матч чемпионата мира, заступился за мальчика, который хотел сфотографироваться со звездой футбола.

Месси сфотографировался с мальчиком-фанатом, которого не подпускали охранники-1

Месси, окруженный охраной, шел в здание, когда ребенок попытался сделать фото со спортсменом. Представитель службы безопасности оттащил мальчика и попытался его увести. Месси заметил это, возмутился и попросил вернуть ребенка.

Месси сфотографировался с мальчиком-фанатом, которого не подпускали охранники-4

Болельщик подошел к футболисту и они сделали совместное фото. После чего мальчик быстро убежал.

Месси сфотографировался с мальчиком-фанатом, которого не подпускали охранники-7

В начале 2016 года мир растрогала история, когда Месси подарил юному фанату из Афганистана именную футболку. Пятилетний мальчик играл в футбол в полиэтиленовом пакете в полоску с надписью «Месси».

«Я люблю Месси, и моя футболка – доказательство того, что Месси любит меня».

В июле 2017 года известный футболист женился на матери своих детей.

История любви Лионеля Месси и его супруги – здесь.

# Фотофакт # Курьезы # калейдоскоп # Лионель Месси

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