Месси сфотографировался с мальчиком-фанатом, которого не подпускали охранники
Новости Аргентины. Нападающий «Барселоны» Лионель Месси не позволил своей охране оттолкнуть юного болельщика.
В интернете появилось видео, на котором аргентинец, который приехал в Уругвай на квалификационный матч чемпионата мира, заступился за мальчика, который хотел сфотографироваться со звездой футбола.
Месси, окруженный охраной, шел в здание, когда ребенок попытался сделать фото со спортсменом. Представитель службы безопасности оттащил мальчика и попытался его увести. Месси заметил это, возмутился и попросил вернуть ребенка.
Болельщик подошел к футболисту и они сделали совместное фото. После чего мальчик быстро убежал.
В начале 2016 года мир растрогала история, когда Месси подарил юному фанату из Афганистана именную футболку. Пятилетний мальчик играл в футбол в полиэтиленовом пакете в полоску с надписью «Месси».
«Я люблю Месси, и моя футболка – доказательство того, что Месси любит меня».
В июле 2017 года известный футболист женился на матери своих детей.
История любви Лионеля Месси и его супруги – здесь.