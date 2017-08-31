Месси сфотографировался с мальчиком-фанатом, которого не подпускали охранники

В интернете появилось видео, на котором аргентинец, который приехал в Уругвай на квалификационный матч чемпионата мира, заступился за мальчика, который хотел сфотографироваться со звездой футбола.

Новости Аргентины. Нападающий «Барселоны» Лионель Месси не позволил своей охране оттолкнуть юного болельщика.

Месси, окруженный охраной, шел в здание, когда ребенок попытался сделать фото со спортсменом. Представитель службы безопасности оттащил мальчика и попытался его увести. Месси заметил это, возмутился и попросил вернуть ребенка.

Болельщик подошел к футболисту и они сделали совместное фото. После чего мальчик быстро убежал.

В начале 2016 года мир растрогала история, когда Месси подарил юному фанату из Афганистана именную футболку. Пятилетний мальчик играл в футбол в полиэтиленовом пакете в полоску с надписью «Месси».

«Я люблю Месси, и моя футболка – доказательство того, что Месси любит меня».

В июле 2017 года известный футболист женился на матери своих детей.