Месси и Пике отпраздновали победу в Лиге чемпионов со своими детьми

Новости Испании. «Барселона» со счетом 3:1 переиграла «Ювентус» в финале Лиги чемпионов. Самый престижный европейский футбольный турнир испанская «Барселона» выиграла в пятый раз.
Поддержать игроков на решающий матч по традиции пришли их семьи: жены с детьми, отцы и матери. Счастливые отцы после триумфальной встречи выходили на поле с детьми. Среди них – сын Лионеля Месси и Антонеллы Рокуццо, Тьяго, и сын Жерара Пике и Шакиры, Милан.
Жерар Пике с сыном Миланом
Милан Пике
Жерар Пике, защитник «Барселоны»:
Уникальные, удивительные ощущения. Сезон был тяжёлый, зато концовка получилась впечатляющая. Какую славную серию мы выдали в течение нескольких последних месяцев! Особенно учитывая сложный календарь и то, что нам нужно было обыграть чемпионов Италии, чемпионов Германии, чемпионов Франции и чемпионов Англии. Мы – лучшие, мы доказали это результатами и стилем игры. Мы счастливы. Теперь время праздновать. Мы часть семьи под названием "Барселона", и это здорово. Мы часть клуба, который остался в прошлом году без трофеев несмотря на хорошую игру. Всё изменилось благодаря поколению уникальных футболистов, обладающих врождённым талантом, и мы надеемся, что успехи будут длиться долгие годы.
Жерар Пике о том, как живется людям разных профессий здесь.
Поддерживал папу с трибун и младший сын Шакиры и Пике – Саша. Малышу недавно исполнилось три месяца. Саша смирно спал на руках у мамы.
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси после победы выложил в социальной сети фотографии с выигранным трофеем. Для аргентинца это уже четвёртая победа в Лиге чемпионов.
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Лионель Месси с сыном Тьяго
Победу «Барселоны» в финале Лиги чемпионов главный тренер каталонцев назвал заслуженной.
Луис Энрике, главный тренер ФК «Барселона»:
Матч получился непростым, как и ожидалось. «Ювентус» был опасен и провел отличную встречу. Но мы здорово сыграли на контратаках и хорошо начали поединок. Считаю, что победа «Барселоны» заслужена.