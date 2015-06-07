Месси и Пике отпраздновали победу в Лиге чемпионов со своими детьми

Новости Испании. «Барселона» со счетом 3:1 переиграла «Ювентус» в финале Лиги чемпионов. Самый престижный европейский футбольный турнир испанская «Барселона» выиграла в пятый раз. Поддержать игроков на решающий матч по традиции пришли их семьи: жены с детьми, отцы и матери. Счастливые отцы после триумфальной встречи выходили на поле с детьми. Среди них – сын Лионеля Месси и Антонеллы Рокуццо, Тьяго, и сын Жерара Пике и Шакиры, Милан.

Жерар Пике, защитник «Барселоны»:

Уникальные, удивительные ощущения. Сезон был тяжёлый, зато концовка получилась впечатляющая. Какую славную серию мы выдали в течение нескольких последних месяцев! Особенно учитывая сложный календарь и то, что нам нужно было обыграть чемпионов Италии, чемпионов Германии, чемпионов Франции и чемпионов Англии. Мы – лучшие, мы доказали это результатами и стилем игры. Мы счастливы. Теперь время праздновать. Мы часть семьи под названием "Барселона", и это здорово. Мы часть клуба, который остался в прошлом году без трофеев несмотря на хорошую игру. Всё изменилось благодаря поколению уникальных футболистов, обладающих врождённым талантом, и мы надеемся, что успехи будут длиться долгие годы.

Жерар Пике о том, как живется людям разных профессий здесь.

Поддерживал папу с трибун и младший сын Шакиры и Пике – Саша. Малышу недавно исполнилось три месяца. Саша смирно спал на руках у мамы.



Нападающий «Барселоны» Лионель Месси после победы выложил в социальной сети фотографии с выигранным трофеем. Для аргентинца это уже четвёртая победа в Лиге чемпионов.