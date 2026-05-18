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В Чехии прошли многочисленные акции протеста за независимость СМИ

18 мая 2026 07:49
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Жители Чехии провели марши в поддержку общественных СМИ. Участники акций выразили несогласие с проектом закона, который предусматривает финансирование национального радио и телевидения из государственного бюджета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Чехии прошли многочисленные акции протеста за независимость СМИ-2

Демонстрации в защиту независимости СМИ прошли в 12 городах страны. Одна из крупнейших состоялась в Брно, где на улицы вышли более трех тысяч человек. Главная обеспокоенность протестующих заключается в том, что, по их мнению, будет нанесен удар по независимости СМИ, так как усилится контроль государства. Организаторы акций опубликовали петицию в защиту независимости СМИ с требованием к правительству отменить скандальный законопроект. Ее подписали почти 200 тысяч человек. Протесты против решения властей не утихают с начала месяца. Предыдущая акция прошла 5 мая в Праге и собрала несколько сотен тысяч участников. 

# Чехия

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