Прямой эфир

Как выглядят новые схемы мошенничества – расскажут в ток-шоу «По существу»

18 мая 2026 07:59
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Цифровой обман. Как выглядят новые схемы мошенничества? Сколько обращений ежедневно фиксируется правоохранителями? Почему уловки могут сработать даже на самого осведомленного белоруса? И каковы реальные суммы финансовых утечек? 

18 мая на площадке ток-шоу «По существу» соберутся эксперты, чтобы рассказать всю кухню лживых звонков.

Как выглядят новые схемы мошенничества – расскажут в ток-шоу «По существу»-2

Участником дискуссии в прямом эфире может стать каждый. Если у вас есть вопрос по существу, комментарий, сканируйте камерой своего гаджета с экрана телевизора QR-код и переходите в чат трансляции на канале YouTube, также следите за трансляцией на платформе VK-видео. Наиболее интересные мнения будут озвучены в эфире.

Не пропустите ток-шоу. 18 мая в 18:30.

# Интернет-мошенничество # Мошенничество

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