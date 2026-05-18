В Брестской области пройдет республиканский слет-конкурс отрядов юных инспекторов движения

В Брестской области с 19 по 22 мая пройдет республиканский слет-конкурс отрядов юных инспекторов движения. Команды со всей Беларуси соберутся, чтобы показать знания правил дорожного движения и навыки безопасного поведения на дорогах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участников ждут испытания на нескольких этапах. Ребята продемонстрируют теоретическую подготовку, умение оказывать первую помощь пострадавшим, а также включатся в ролевые ситуации, максимально приближенные к реальным дорожным условиям. Для самых подготовленных предусмотрены показательные выступления. Помимо конкурсной программы, организаторы подготовили и культурную часть.

Участники и гости слета посетят мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой» – одно из главных исторических мест страны. Слет юных инспекторов движения традиционно объединяет школьников, которые не только знают правила, но и помогают формировать культуру безопасности на дорогах.