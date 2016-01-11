Лионель Месси в 5-й раз получил «Золотой мяч»

В гонке за титул он опередил одноклубника Неймара и форварда «Реала» Криштиану Роналду.

Новости Швейцарии. 11 января в Цюрихе назвали лучшего футболиста мира в 2015 году. «Золотой мяч» в 5-й раз получил игрок «Барселоны» и национальной сборной Аргентины Лионель Месси .

2 последних года «Золотой мяч» ФИФА доставался Роналду, а до этого 4 года подряд приз получал Месси. 7 раз за последние 8 лет они делили между собой первое и второе места. Исключение составил 2010 год, в котором португалец вообще пролетел мимо кассы.

И если Неймар в тройке призеров – новичок, то Месси и Роналду – гости завсегдатаи.

В этом году интриги не было.

Месси выиграл с «Барселоной» все, что только можно: чемпионат Испании, Кубок страны, Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира, а со сборной Аргентины дошел еще и до финала Кубка Америки.

Криштиану Роналду тоже был хорош: он стал обладателем «Золотой бутсы» – забил больше, чем любой другой игрок в мире (57 мячей). Но, увы, не выиграл с «Реалом» ни одного кубка, а это является серьёзным фактором в выборе лучшего игрока мира.

Роналду поражение принял с достоинством.

Криштиану Роналду, футболист:

В плане личных достижений прошлый сезон, пожалуй, был лучшим в карьере, ведь я стал лучшим снайпером в Европе. Но

у кого титулы – у того «Золотой мяч», а титулы у Месси.

Мы с Лео доминируем в футболе уже восемь лет. Никто ранее не добивался подобного, и это здорово.