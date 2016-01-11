Лионель Месси в 5-й раз получил «Золотой мяч»

Новости Швейцарии. 11 января в Цюрихе назвали лучшего футболиста мира в 2015 году. «Золотой мяч» в 5-й раз получил игрок «Барселоны» и национальной сборной Аргентины Лионель Месси.
В гонке за титул он опередил одноклубника Неймара и форварда «Реала» Криштиану Роналду.
Фото. Неймар, Лионель Месси, Криштиану Роналду (Reuters)
И если Неймар в тройке призеров – новичок, то Месси и Роналду – гости завсегдатаи.
2 последних года «Золотой мяч» ФИФА доставался Роналду, а до этого 4 года подряд приз получал Месси. 7 раз за последние 8 лет они делили между собой первое и второе места. Исключение составил 2010 год, в котором португалец вообще пролетел мимо кассы.
Фото. Лионель Месси и Криштиану Роналду (Reuters)
В этом году интриги не было.
Месси выиграл с «Барселоной» все, что только можно: чемпионат Испании, Кубок страны, Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира, а со сборной Аргентины дошел еще и до финала Кубка Америки.
Криштиану Роналду тоже был хорош: он стал обладателем «Золотой бутсы» – забил больше, чем любой другой игрок в мире (57 мячей). Но, увы, не выиграл с «Реалом» ни одного кубка, а это является серьёзным фактором в выборе лучшего игрока мира.
Роналду поражение принял с достоинством.
Криштиану Роналду, футболист:
В плане личных достижений прошлый сезон, пожалуй, был лучшим в карьере, ведь я стал лучшим снайпером в Европе. Но
у кого титулы – у того «Золотой мяч», а титулы у Месси.
Мы с Лео доминируем в футболе уже восемь лет. Никто ранее не добивался подобного, и это здорово.
Фото. Лионель Месси (Reuters)
В голосовании за лучшего футболиста мира принимали участие 165 тренеров, 162 капитана национальных сборных и 171 журналист.
Месси получил 41,33% голосов, Роналду — 27,76%, Неймар — 7,86%.
К слову, Лионель Месси возглавляет рейтинг самых дорогостоящих футболистов мира. По данным Международного центра спортивных исследований CIES, стоимость форварда «Барселоны» составляет 220 млн евро.