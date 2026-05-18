В американском штате Айдахо столкнулись два истребителя

Катастрофой закончилось авиашоу в американском штате Айдахо. Во время демонстрационных полетов в воздухе столкнулись два истребителя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На глазах тысячи зрителей самолеты рухнули на территорию аэродрома и загорелись. Обошлось без жертв и пострадавших. Пилоты успели катапультироваться, их жизнь вне опасности. Шоу было прекращено. Авиабаза, на которой проходили выступления, закрыта, сейчас там работают следователи. Они выясняют причины катастрофы, в результате которой уничтожены два самолета, стоимость каждого – почти 70 миллионов долларов.