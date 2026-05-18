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В американском штате Айдахо столкнулись два истребителя

18 мая 2026 07:51
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Катастрофой закончилось авиашоу в американском штате Айдахо. Во время демонстрационных полетов в воздухе столкнулись два истребителя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В американском штате Айдахо столкнулись два истребителя-2

На глазах тысячи зрителей самолеты рухнули на территорию аэродрома и загорелись. Обошлось без жертв и пострадавших. Пилоты успели катапультироваться, их жизнь вне опасности. Шоу было прекращено. Авиабаза, на которой проходили выступления, закрыта, сейчас там работают следователи. Они выясняют причины катастрофы, в результате которой уничтожены два самолета, стоимость каждого – почти 70 миллионов долларов.

# Аварии в США

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