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Месси показал, как его дети болеют за сборную Аргентины

31 мая 2018 09:49
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Новости Аргентины. Известный аргентинский футболист Лионель Месси опубликовал трогательное видео со своими детьми.

Ролик спортсмен опубликовал на своей странице в Instagram.

Сыновья нападающего «Барселоны» и сборной Аргентины пятилетний Тьяго и двухлетний Матео пели зажигательную песню. На обоих мальчиках была надета майка с именем отца. Дети аккомпанировали себе стуча по футбольному мячу.

Месси показал, как его дети болеют за сборную Аргентины -1

Фото: instagram.com/leomessi

Так ребята праздновали победу аргентинской сборной в матче против Гаити, который состоялся перед ЧМ в России. Месси-старший забил в игре три гола.

Видео с детьми одного из лучших нападающих в мире посмотрели более 14 миллионов раз.

Месси показал, как его дети болеют за сборную Аргентины -4

Фото: instagram.com/leomessi

Подписчики отметили, что с такой поддержкой на чемпионат мира нужно ехать только за победой.

30-летний Лионель Месси с женой воспитывают троих сыновей – самый младший родился в марте нынешнего года.

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# Чемпионат мира по футболу # калейдоскоп # Лионель Месси # Фотофакт

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