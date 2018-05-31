Месси показал, как его дети болеют за сборную Аргентины
Новости Аргентины. Известный аргентинский футболист Лионель Месси опубликовал трогательное видео со своими детьми.
Ролик спортсмен опубликовал на своей странице в Instagram.
Сыновья нападающего «Барселоны» и сборной Аргентины пятилетний Тьяго и двухлетний Матео пели зажигательную песню. На обоих мальчиках была надета майка с именем отца. Дети аккомпанировали себе стуча по футбольному мячу.
Фото: instagram.com/leomessi
Так ребята праздновали победу аргентинской сборной в матче против Гаити, который состоялся перед ЧМ в России. Месси-старший забил в игре три гола.
Видео с детьми одного из лучших нападающих в мире посмотрели более 14 миллионов раз.
Фото: instagram.com/leomessi
Подписчики отметили, что с такой поддержкой на чемпионат мира нужно ехать только за победой.
30-летний Лионель Месси с женой воспитывают троих сыновей – самый младший родился в марте нынешнего года.
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