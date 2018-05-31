Месси показал, как его дети болеют за сборную Аргентины

Сыновья нападающего «Барселоны» и сборной Аргентины пятилетний Тьяго и двухлетний Матео пели зажигательную песню. На обоих мальчиках была надета майка с именем отца. Дети аккомпанировали себе стуча по футбольному мячу.

Ролик спортсмен опубликовал на своей странице в Instagram.

Так ребята праздновали победу аргентинской сборной в матче против Гаити, который состоялся перед ЧМ в России. Месси-старший забил в игре три гола.

Видео с детьми одного из лучших нападающих в мире посмотрели более 14 миллионов раз.