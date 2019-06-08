Они остановили время. 15 звёзд, которые не стареют десятилетиями
Задумывались ли вы когда-нибудь, что некоторые ваши друзья могут есть и не толстеть? Или ходить в спортзал раз в месяц, а по физической силе быть лучше, чем многие другие люди, занимающиеся упражнениями по три раза в неделю? Случалось ли вам видеть людей, которые в 45 лет выглядят лучше, чем определённая часть 25-летних?
Обманувшие время. Девять примеров людей, которые выглядят моложе своих лет
В таких случаях в голове сразу появляется мем с Джорджио Цукалосом, который разводит руками и говорит: «Генетика». Конечно, дело не только в генетике, но и в хорошем уходе за собой. А у кого это отлично получается? У актёров! Поэтому мы решили собрать небольшую коллекцию фотографий актёров, для которых возраст – всего лишь число (Киану Ривз тут тоже есть).
Клуб тех, «кому за 50». Как выглядят звёзды, которые не стареют
1. Рената Литвинова (2005 и 2019).
Фото: vk.com/renatalitvinova
Фото: instagram.com/renatalitvinovaofficiall
2. Лариса Грибалёва (2006 и 2019).
3. Пенелопа Крус (2003 и 2019).
Фото: instagram.com/penelopecruzoficial
4. София Ротару (2001 и 2019).
Фото: facebook.com/sofiarotaru.official
Фото: instagram.com/sofiarotaru.official
5. Уилл Смит (2003 и 2019).
Фото: instagram.com/willsmith
Фото: instagram.com/willsmith
6. Валерия (2006 и 2019).
Фото: vk.com/valeriya_rus
Фото: instagram.com/valeriya
7. Эми Адамс (2000 и 2019).
8. Киану Ривз (1993 и 2019).
9. Дженнифер Коннелли (2002 и 2019).
Фото: vk.com/jenniferconnelly
Фото: vk.com/jenniferconnelly
10. Сэмюэл Л. Джексон (2000 и 2019).
Фото: vk.com/jackson_samuel
Фото: vk.com/jackson_samuel
11. Дженнифер Энистон (1997 и 2019).
Фото: vk.com/jennifer_aniston
Фото: vk.com/jennifer_aniston
Фото: instagram.com/robertdowneyjr
13. Хью Джекман (2004 и 2019).
Фото: vk.com/hughjackmania
Фото: vk.com/hughjackmania
14. Сара Мишель Геллар (2000 и 2019).
Фото: instagram.com/sarahmgellar
15. Милла Йовович (1992 и 2019).
Фото: vk.com/miss_jovovich
Фото: instagram.com/millajovovich