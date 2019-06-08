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Они остановили время. 15 звёзд, которые не стареют десятилетиями

08 июня 2019 11:17
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Задумывались ли вы когда-нибудь, что некоторые ваши друзья могут есть и не толстеть? Или ходить в спортзал раз в месяц, а по физической силе быть лучше, чем многие другие люди, занимающиеся упражнениями по три раза в неделю? Случалось ли вам видеть людей, которые в 45 лет выглядят лучше, чем определённая часть 25-летних?  

Обманувшие время. Девять примеров людей, которые выглядят моложе своих лет  

В таких случаях в голове сразу появляется мем с Джорджио Цукалосом, который разводит руками и говорит: «Генетика». Конечно, дело не только в генетике, но и в хорошем уходе за собой. А у кого это отлично получается? У актёров! Поэтому мы решили собрать небольшую коллекцию фотографий актёров, для которых возраст – всего лишь число (Киану Ривз тут тоже есть).  

Клуб тех, «кому за 50». Как выглядят звёзды, которые не стареют  

1. Рената Литвинова (2005 и 2019).  

Они остановили время. 15 звёзд, которые не стареют десятилетиями-1

Фото: vk.com/renatalitvinova  

Они остановили время. 15 звёзд, которые не стареют десятилетиями-3

Фото: instagram.com/renatalitvinovaofficiall  

2. Лариса Грибалёва (2006 и 2019).  

Они остановили время. 15 звёзд, которые не стареют десятилетиями-6

Фото: gribaleva.by/ru  

Они остановили время. 15 звёзд, которые не стареют десятилетиями-8

Фото: vk.com/gribaleval  

3. Пенелопа Крус (2003 и 2019).  

Они остановили время. 15 звёзд, которые не стареют десятилетиями-11

Фото: imdb.com  

Они остановили время. 15 звёзд, которые не стареют десятилетиями-13

Фото: instagram.com/penelopecruzoficial  

4. София Ротару (2001 и 2019).  

Они остановили время. 15 звёзд, которые не стареют десятилетиями-16

Фото: facebook.com/sofiarotaru.official  

Они остановили время. 15 звёзд, которые не стареют десятилетиями-18

Фото: instagram.com/sofiarotaru.official  

5. Уилл Смит (2003 и 2019).  

Они остановили время. 15 звёзд, которые не стареют десятилетиями-21

Фото: instagram.com/willsmith  

Они остановили время. 15 звёзд, которые не стареют десятилетиями-23

Фото: instagram.com/willsmith  

6. Валерия (2006 и 2019).  

Они остановили время. 15 звёзд, которые не стареют десятилетиями-26

Фото: vk.com/valeriya_rus  

Они остановили время. 15 звёзд, которые не стареют десятилетиями-28

Фото: instagram.com/valeriya  

7. Эми Адамс (2000 и 2019).  

Они остановили время. 15 звёзд, которые не стареют десятилетиями-31

Фото: vk.com/amyadams  

Они остановили время. 15 звёзд, которые не стареют десятилетиями-33

Фото: vk.com/amyadams  

8. Киану Ривз (1993 и 2019).  

Они остановили время. 15 звёзд, которые не стареют десятилетиями-36

Фото: vk.com/keanuworld  

Они остановили время. 15 звёзд, которые не стареют десятилетиями-38

Фото: vk.com/keanuworld  

9. Дженнифер Коннелли (2002 и 2019).

Они остановили время. 15 звёзд, которые не стареют десятилетиями-41

Фото: vk.com/jenniferconnelly  

Они остановили время. 15 звёзд, которые не стареют десятилетиями-43

Фото: vk.com/jenniferconnelly  

10. Сэмюэл Л. Джексон (2000 и 2019).  

Они остановили время. 15 звёзд, которые не стареют десятилетиями-46

Фото: vk.com/jackson_samuel  

Они остановили время. 15 звёзд, которые не стареют десятилетиями-48

Фото: vk.com/jackson_samuel  

11. Дженнифер Энистон (1997 и 2019).

Они остановили время. 15 звёзд, которые не стареют десятилетиями-51

Фото: vk.com/jennifer_aniston  

Они остановили время. 15 звёзд, которые не стареют десятилетиями-53

Фото: vk.com/jennifer_aniston  

12. Роберт Дауни-младший (1999 и 2019).  

Они остановили время. 15 звёзд, которые не стареют десятилетиями-56

Фото: vk.com/rdj_rus  

Они остановили время. 15 звёзд, которые не стареют десятилетиями-58

Фото: instagram.com/robertdowneyjr  

13. Хью Джекман (2004 и 2019).  

Они остановили время. 15 звёзд, которые не стареют десятилетиями-61

Фото: vk.com/hughjackmania  

Они остановили время. 15 звёзд, которые не стареют десятилетиями-63

Фото: vk.com/hughjackmania  

14. Сара Мишель Геллар (2000 и 2019).

Они остановили время. 15 звёзд, которые не стареют десятилетиями-66

Фото: vk.com/sarahgellar  

Они остановили время. 15 звёзд, которые не стареют десятилетиями-68

Фото: instagram.com/sarahmgellar  

15. Милла Йовович (1992 и 2019).  

Они остановили время. 15 звёзд, которые не стареют десятилетиями-71

Фото: vk.com/miss_jovovich  

Они остановили время. 15 звёзд, которые не стареют десятилетиями-73

Фото: instagram.com/millajovovich  

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