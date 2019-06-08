Они остановили время. 15 звёзд, которые не стареют десятилетиями

Задумывались ли вы когда-нибудь, что некоторые ваши друзья могут есть и не толстеть? Или ходить в спортзал раз в месяц, а по физической силе быть лучше, чем многие другие люди, занимающиеся упражнениями по три раза в неделю? Случалось ли вам видеть людей, которые в 45 лет выглядят лучше, чем определённая часть 25-летних?

Обманувшие время. Девять примеров людей, которые выглядят моложе своих лет

В таких случаях в голове сразу появляется мем с Джорджио Цукалосом, который разводит руками и говорит: «Генетика». Конечно, дело не только в генетике, но и в хорошем уходе за собой. А у кого это отлично получается? У актёров! Поэтому мы решили собрать небольшую коллекцию фотографий актёров, для которых возраст – всего лишь число (Киану Ривз тут тоже есть).

Клуб тех, «кому за 50». Как выглядят звёзды, которые не стареют

1. Рената Литвинова (2005 и 2019).