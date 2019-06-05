Хрустальная свадьба Иосифа Пригожина и Валерии. Пара показала редкие фото

Новости России. Валерия показала архивные фото со свадьбы с Иосифом Пригожиным. Пара отмечает хрустальную свадьбу – 15 лет в браке.
Фото певица опубликовала на своей странице в Instagram.
Новости России. Валерия показала архивные фото со свадьбы с Иосифом Пригожиным. Пара отмечает хрустальную свадьбу – 15 лет в браке.
Фото певица опубликовала на своей странице в Instagram.
Фото: instagram.com/valeriya
Валерия отметила, что 5 июня они с мужем отмечают настоящий семейный праздник. Артистка обратилась к мужу и сказала, что хорошо, что они такие разные и иногда спорят – но при всем этом любят одно и то же.
Фото: instagram.com/prigozhin_iosif
Валерия:
Все начиналось с того самого места, где мы сфотографировались несколько дней тому назад – ресторана «Ваниль». Именно там больше 16 лет тому назад мы впервые встретились и больше не расставались. А может, мы счастливы все это время, и наша жизнь наполнена ароматом ванили, потому что познакомились в правильном месте?
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Фото: instagram.com/prigozhin_iosif
Фото: instagram.com/prigozhin_iosif
Иосиф Пригожин поздравил жену и сказал, что все это время для них пролетело будто один день.
Фото: instagram.com/prigozhin_iosif
Фото: instagram.com/prigozhin_iosif
Продюсер рассказал, что он все так же заботится и ухаживает за своей любимой – как в первый день встречи.
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