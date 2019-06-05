Хрустальная свадьба Иосифа Пригожина и Валерии. Пара показала редкие фото

Новости России. Валерия показала архивные фото со свадьбы с Иосифом Пригожиным. Пара отмечает хрустальную свадьбу – 15 лет в браке. Фото певица опубликовала на своей странице в Instagram.

Фото: instagram.com/valeriya

Валерия отметила, что 5 июня они с мужем отмечают настоящий семейный праздник. Артистка обратилась к мужу и сказала, что хорошо, что они такие разные и иногда спорят – но при всем этом любят одно и то же.

Фото: instagram.com/prigozhin_iosif

Валерия:

Все начиналось с того самого места, где мы сфотографировались несколько дней тому назад – ресторана «Ваниль». Именно там больше 16 лет тому назад мы впервые встретились и больше не расставались. А может, мы счастливы все это время, и наша жизнь наполнена ароматом ванили, потому что познакомились в правильном месте? «Я люблю тебя больше жизни»: как родные, коллеги и поклонники поздравляли Валерию с 50-летием

Фото: instagram.com/prigozhin_iosif

Фото: instagram.com/prigozhin_iosif

Иосиф Пригожин поздравил жену и сказал, что все это время для них пролетело будто один день.

Фото: instagram.com/prigozhin_iosif

Фото: instagram.com/prigozhin_iosif