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Хрустальная свадьба Иосифа Пригожина и Валерии. Пара показала редкие фото

05 июня 2019 08:31
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Новости России. Валерия показала архивные фото со свадьбы с Иосифом Пригожиным. Пара отмечает хрустальную свадьбу – 15 лет в браке.  

Фото певица опубликовала на своей странице в Instagram.  

Хрустальная свадьба Иосифа Пригожина и Валерии. Пара показала редкие фото-1

Фото: instagram.com/valeriya

Валерия отметила, что 5 июня они с мужем отмечают настоящий семейный праздник. Артистка обратилась к мужу и сказала, что хорошо, что они такие разные и иногда спорят – но при всем этом любят одно и то же.  

Хрустальная свадьба Иосифа Пригожина и Валерии. Пара показала редкие фото-4

Фото: instagram.com/prigozhin_iosif

Валерия:  
Все начиналось с того самого места, где мы сфотографировались несколько дней тому назад ресторана «Ваниль». Именно там больше 16 лет тому назад мы впервые встретились и больше не расставались. А может, мы счастливы все это время, и наша жизнь наполнена ароматом ванили, потому что познакомились в правильном месте?  

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Хрустальная свадьба Иосифа Пригожина и Валерии. Пара показала редкие фото-7

Фото: instagram.com/prigozhin_iosif

Хрустальная свадьба Иосифа Пригожина и Валерии. Пара показала редкие фото-9

Фото: instagram.com/prigozhin_iosif

Иосиф Пригожин поздравил жену и сказал, что все это время для них пролетело будто один день.  

Хрустальная свадьба Иосифа Пригожина и Валерии. Пара показала редкие фото-12

Фото: instagram.com/prigozhin_iosif

Хрустальная свадьба Иосифа Пригожина и Валерии. Пара показала редкие фото-14

Фото: instagram.com/prigozhin_iosif

Продюсер рассказал, что он все так же заботится и ухаживает за своей любимой – как в первый день встречи.  

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# Звезды # калейдоскоп # Валерия # Иосиф Пригожин # Фотофакт

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