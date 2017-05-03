Рената Литвинова: «Жёсткость нужно проявлять – не приветствую в частной жизни, но в работе могу»

Рената Литвинова, актриса, режиссёр, сценарист, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.
«Как трейлер к несуществующему фильму». Рената Литвинова об «Эликсире молодости»
Рената Литвинова: «Прикрикнуть можно на какой-то технический состав, а артистов нужно любить»
Рената Литвинова: «Если бы мы подходили к любовным связям с пытливой стороны, мы бы не размножались»
Рената Литвинова: «Если тебе прибывает в одном месте несправедливо, то очень сильно отбывает в другом»
Рената Литвинова: «Любовь – достаточно редкое чувство. Надо беречь, раз уж встретил»
«Подводила часы и справляла с ним Новый год. А потом бежала к другому». Рената Литвинова о Лидии Смирновой
«Они были очень пожилые и всё ещё мечтали о ролях». Рената Литвинова о фильме «Нет смерти для меня»
Рената Литвинова о скандале на «Минуте славы»: «Моя ошибка – разговаривала с ним, как разговаривала бы с собой»
«Хочет быть моделью для таких, как он – должен идти дальше, а не обижаться». Литвинова о скандале на «Минуте славы»
Рената Литвинова: «Пишу где-нибудь на кухне, а в Париже – в ванной»
«А эти штуки-то не всплывают». Как Рената Литвинова пельмени с шариками из подшипников варила
Рената Литвинова: «Я занималась лёгкой атлетикой, но была не талантлива»