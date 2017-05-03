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Рената Литвинова: «Жёсткость нужно проявлять – не приветствую в частной жизни, но в работе могу»

03 мая 2017 19:05
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Рената Литвинова, актриса, режиссёр, сценарист, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

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# Культура # Российские актеры # Рената Литвинова

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Рената Литвинова: «Я занималась лёгкой атлетикой, но была не талантлива»
03 мая 2017 19:04

Рената Литвинова: «Я занималась лёгкой атлетикой, но была не талантлива»

«А эти штуки-то не всплывают». Как Рената Литвинова пельмени с шариками из подшипников варила
03 мая 2017 19:03

«А эти штуки-то не всплывают». Как Рената Литвинова пельмени с шариками из подшипников варила

Рената Литвинова: «Пишу где-нибудь на кухне, а в Париже – в ванной»
03 мая 2017 19:03

Рената Литвинова: «Пишу где-нибудь на кухне, а в Париже – в ванной»