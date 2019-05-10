Старшая дочь Милы Йовович растёт копией мамы

Новости США. Американская актриса Мила Йовович, известная ролями в «Пятом элементе» и «Обителе зла», недавно поделилась фотографией старшей дочери. Фанаты обратили внимание, что Эва Габо Андерсон растёт копией мамы.

«Потрясающе каждый день смотреть, как твой ребёнок растёт и самовыражается. Несколько недель назад она подстригла волосы, затем захотела стать военным рейнджером, а через несколько дней она покрасила волосы, как мой маленький пони. «Но я супер-принцесса армии рейнджеров, мама! Разве я не могу ею быть?», – сказала она. Конечно, можешь, моя сладкая. Прекрасно видеть, как они изучают разные аспекты жизни и экспериментируют с собой», – нежно рассказала о дочери Йовович.