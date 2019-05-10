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Старшая дочь Милы Йовович растёт копией мамы

10 мая 2019 07:40
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Новости США. Американская актриса Мила Йовович, известная ролями в «Пятом элементе» и «Обителе зла», недавно поделилась фотографией старшей дочери. Фанаты обратили внимание, что Эва Габо Андерсон растёт копией мамы.  

«Потрясающе каждый день смотреть, как твой ребёнок растёт и самовыражается. Несколько недель назад она подстригла волосы, затем захотела стать военным рейнджером, а через несколько дней она покрасила волосы, как мой маленький пони. «Но я супер-принцесса армии рейнджеров, мама! Разве я не могу ею быть?», – сказала она. Конечно, можешь, моя сладкая. Прекрасно видеть, как они изучают разные аспекты жизни и экспериментируют с собой», – нежно рассказала о дочери Йовович.  

Старшая дочь Милы Йовович растёт копией мамы-1

Фото: instagram.com/millajovovich  

В ноябре Эве исполнится 12 лет. Уже давно заметно, что девочка растёт копией мамы, однако очередное фото вновь удивило фанатов актрисы. Первую роль в фильме Мила исполнила в 13 лет, поэтому легко можно сравнить актрису в 1988 году с её дочерью в 2019.  

Старшая дочь Милы Йовович растёт копией мамы-4

Фото: кадр из фильма «Слияние двух лун»  

Несколько лет назад в семье Йовович появилась вторая дочка.  

Девочку крестили в православном храме – здесь подробнее.  

# Звезды # калейдоскоп # Мила Йовович # Эва Габо Андерсон # Фотофакт

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