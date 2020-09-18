Некоторым – далеко за 50. Знаменитости, которые не выглядят на свой возраст

Глядя на фото этих знаменитостей, порой кажется, что они изобрели эликсир молодости или нашли способ остановить время. А некоторым из них уже далеко за 50. Мы сделали фотоподборку звезд, которые выглядят намного моложе, чем есть на самом деле.
Глядя на фото этих знаменитостей, порой кажется, что они изобрели эликсир молодости или нашли способ остановить время. А некоторым из них уже далеко за 50. Мы сделали фотоподборку звезд, которые выглядят намного моложе, чем есть на самом деле.
Фото: instagram.com/ellemacphersonofficial
Фото: instagram.com/juliannemoore
Фото: instagram.com/cindycrawford
Фото: instagram.com/inspiringaniston, instagram.com/jenniferaniston
В это сложно поверить, но они – одногодки! Знаменитости одного возраста
Фото: instagram.com/jlo
Фото: instagram.com/keanu_reeves_demons
Фото: instagram.com/english_actors_fanclub, instagram.com/tomcruise
Фото: instagram.com/jaredleto
Фото: instagram.com/bjorn.jp, instagram.com/pharrell
Звезда фильма «Укрощение строптивого» Орнелла Мути тоже смогла сохранить молодость в свои 65 лет. Как выглядит героиня культовой картины, смотрите здесь.