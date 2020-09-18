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Некоторым – далеко за 50. Знаменитости, которые не выглядят на свой возраст

18 сентября 2020 10:56
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Глядя на фото этих знаменитостей, порой кажется, что они изобрели эликсир молодости или нашли способ остановить время. А некоторым из них уже далеко за 50. Мы сделали фотоподборку звезд, которые выглядят намного моложе, чем есть на самом деле.

Топ-модель Эль Макферсон, 56 лет

Некоторым – далеко за 50. Знаменитости, которые не выглядят на свой возраст-1

Фото: instagram.com/ellemacphersonofficial

Актриса Джулианна Мур, 59 лет 

Некоторым – далеко за 50. Знаменитости, которые не выглядят на свой возраст-4

Фото: instagram.com/juliannemoore

Модель Синди Кроуфорд, 54 года

Некоторым – далеко за 50. Знаменитости, которые не выглядят на свой возраст-7

Фото: instagram.com/cindycrawford

Актриса Дженнифер Энистон, 51 год

Некоторым – далеко за 50. Знаменитости, которые не выглядят на свой возраст-10

Фото: instagram.com/inspiringaniston, instagram.com/jenniferaniston

В это сложно поверить, но они – одногодки! Знаменитости одного возраста

Певица Дженнифер Лопес, 51 год

Некоторым – далеко за 50. Знаменитости, которые не выглядят на свой возраст-13

Фото: instagram.com/jlo

Актер Киану Ривз, 56 лет

Некоторым – далеко за 50. Знаменитости, которые не выглядят на свой возраст-16

Фото: instagram.com/keanu_reeves_demons

Актер Том Круз, 58 лет

Некоторым – далеко за 50. Знаменитости, которые не выглядят на свой возраст-19

Фото: instagram.com/english_actors_fanclub, instagram.com/tomcruise

Певец Джаред Лето, 48 лет

Некоторым – далеко за 50. Знаменитости, которые не выглядят на свой возраст-22

Фото: instagram.com/jaredleto

Музыкант Фаррелл Уильямс, 47 лет

Некоторым – далеко за 50. Знаменитости, которые не выглядят на свой возраст-25

Фото: instagram.com/bjorn.jp, instagram.com/pharrell

Звезда фильма «Укрощение строптивого» Орнелла Мути тоже смогла сохранить молодость в свои 65 лет. Как выглядит героиня культовой картины, смотрите здесь.

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