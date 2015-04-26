Роберт Дауни-младший остановил интервью из-за некорректных вопросов о личном
Новости США. На неделе американский актер Роберт Дауни-младший прервал интервью в прямом эфире и покинул студию из-за некорректных вопросов.
В ходе беседы о новом фильме «Мстители: Эра Альтрона» журналист Кришнан Гуру-Мерти начал задавать Дауни-младшему вопросы о политических взглядах, тюремном заключении, преодолении наркотической зависимости и о его отношениях с отцом.
Покидая студию, актер сказал: «Здесь становится как у Дианы Сойер». Очевидно, он имел ввиду американскую журналистку, известную своими разоблачительными материалами.
Я думаю, что сила каждого из нас в наших принципах. Принцип никогда не останавливаться дает нам силы двигаться дальше и вселяет уверенность, когда мы оглядываемся и видим, сколько сделали.
10 уроков жизни от Роберта Дауни-младшего в проекте ctv.by «Богатые и знаменитые».
На этой неделе внимание к Роберту Дауни-младшему было приковано еще по одному поводу. В эфире шоу Дэвида Леттермана актер впервые показал свою дочь Аври. Пять месяцев назад, в ноябре прошлого года, в семье Роберта Дауни-младшего и Сьюзан Дауни случилось пополнение – пара во второй раз стала родителями.
Роберт Дауни-младший:
У меня трое детей: 21-летний Индио, 3-летний Экстон и 5-месячная Аври. Я думаю, покажу ее первое фото планете Земля прямо сейчас и прямо здесь.
Роберт Дауни-младший – американский актер, продюсер и музыкант. Известен по ролям во многих фильмах, среди которых «Железный человек», «Шерлок Холмс», «Чаплин», «Большая пена», «Вундеркинды». Роберт Дауни-младший является одним из наиболее уважаемых актеров в Голливуде. Несмотря на внушительный список работ, ему удается оставаться востребованным в бизнесе даже после сорока.
Вопросы, которые выбивают из состояния равновесия, скорее всего, задавали многим. Особенно подвержены артисты. И каждый реагирует по-своему. Певец Дмитрий Колдун, например, говорит, что «очень приятно, когда задают вопросы, а ты начинаешь беситься. Но ты вынужден на них ответить. Потом гордишься собой, что не вспылил, не ответил что-нибудь грубое, а ответил на этот вопрос достойно». О том, что еще раздражает артиста, вы узнаете из видео.