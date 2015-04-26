Роберт Дауни-младший остановил интервью из-за некорректных вопросов о личном

Новости США. На неделе американский актер Роберт Дауни-младший прервал интервью в прямом эфире и покинул студию из-за некорректных вопросов. В ходе беседы о новом фильме «Мстители: Эра Альтрона» журналист Кришнан Гуру-Мерти начал задавать Дауни-младшему вопросы о политических взглядах, тюремном заключении, преодолении наркотической зависимости и о его отношениях с отцом. Покидая студию, актер сказал: «Здесь становится как у Дианы Сойер». Очевидно, он имел ввиду американскую журналистку, известную своими разоблачительными материалами.

Я думаю, что сила каждого из нас в наших принципах. Принцип никогда не останавливаться дает нам силы двигаться дальше и вселяет уверенность, когда мы оглядываемся и видим, сколько сделали.



10 уроков жизни от Роберта Дауни-младшего в проекте ctv.by «Богатые и знаменитые».

На этой неделе внимание к Роберту Дауни-младшему было приковано еще по одному поводу. В эфире шоу Дэвида Леттермана актер впервые показал свою дочь Аври. Пять месяцев назад, в ноябре прошлого года, в семье Роберта Дауни-младшего и Сьюзан Дауни случилось пополнение – пара во второй раз стала родителями.