Дарья Домрачева показала самую красивую улицу в Минске

««Bright year, bright you!». – Ну здесь вот прямо в точку. Самая яркая улица Минска, и здесь УЖЕ ЖАРКО!», – прокомментировала спортсменка фото, которое было сделано на Октябрьской, 4.

Новости Беларуси. Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева поделилась с подписчиками новым снимком, рассказав о самой яркой улице белорусской столицы.

«Bright year, bright you!» – это слоган II Европейских игр, который переводится как «Яркий год, яркий ты». Дарья не случайно упомянула этот слоган, ведь она сама является звёздным послом предстоящих соревнований.

Кстати, недавно Домрачева снялась в имиджевом ролике о Минске.