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Дарья Домрачева показала самую красивую улицу в Минске

08 июня 2019 06:30
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Новости Беларуси. Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева поделилась с подписчиками новым снимком, рассказав о самой яркой улице белорусской столицы.  

««Bright year, bright you!». – Ну здесь вот прямо в точку. Самая яркая улица Минска, и здесь УЖЕ ЖАРКО!», – прокомментировала спортсменка фото, которое было сделано на Октябрьской, 4.  

Дарья Домрачева показала самую красивую улицу в Минске-1

Фото: instagram.com/dadofun  

«Bright year, bright you!» – это слоган II Европейских игр, который переводится как «Яркий год, яркий ты». Дарья не случайно упомянула этот слоган, ведь она сама является звёздным послом предстоящих соревнований.  

Кстати, недавно Домрачева снялась в имиджевом ролике о Минске.  

Биатлонистка рассказала о велосипедных дорожках и прошлась по Немиге – здесь подробности.  

# Европейские игры # калейдоскоп # Дарья Домрачева

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