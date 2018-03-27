«Да, потанцуем»: ролик с танцующим сальсу Уиллом Смитом набрал почти 13 миллионов просмотров за день

Новости США. Американский актёр Уилл Смит выложил в социальную сеть видеоролик, который набрал почти 13 миллионов просмотров за день.
Новости США. Американский актёр Уилл Смит выложил в социальную сеть видеоролик, который набрал почти 13 миллионов просмотров за день.
Фото: скриншот из видео на странице instagram.com/willsmith
Смит опубликовал в Instagram видео, на котором танцует сальсу с учителем Марком Энтони.
«Я просто понял, что это моё сотое сообщение. Спасибо всем! Пошел создавать следующие 100», – прокомментировал актёр.
Фото: скриншот из видео на странице instagram.com/willsmith
Весёлый танец на палубе яхты не мог оставить поклонников Уилла Смита равнодушными.
«Это вызвало у меня улыбку»,
«Потрясающе!»,
«Почему у него на голове две кепки?»,
«Я посмотрел это 12 миллионов раз»,
«О, да, потанцуем»,
«Я просто наслаждаюсь Вашими публикациями, Уилл Смит. Вы приносите так много позитива».
Фото: скриншот из видео на странице instagram.com/willsmith
Уилл Смит известен ролями в фильмах «Плохие парни», «Люди в чёрном», «Я, робот», «В погоне за счастьем», «Я – легенда», «Хэнкок».
Пару лет назад знаменитый актёр трогательно поздравил свою дочь с 15-летием.
«Фасолинка, с первых секунд я понял, что готов умереть за тебя» (подробнее здесь).