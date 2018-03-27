«Да, потанцуем»: ролик с танцующим сальсу Уиллом Смитом набрал почти 13 миллионов просмотров за день

Новости США. Американский актёр Уилл Смит выложил в социальную сеть видеоролик, который набрал почти 13 миллионов просмотров за день.

Фото: скриншот из видео на странице instagram.com/willsmith

Смит опубликовал в Instagram видео, на котором танцует сальсу с учителем Марком Энтони. «Я просто понял, что это моё сотое сообщение. Спасибо всем! Пошел создавать следующие 100», – прокомментировал актёр.

Фото: скриншот из видео на странице instagram.com/willsmith

Весёлый танец на палубе яхты не мог оставить поклонников Уилла Смита равнодушными. «Это вызвало у меня улыбку», «Потрясающе!», «Почему у него на голове две кепки?», «Я посмотрел это 12 миллионов раз», «О, да, потанцуем», «Я просто наслаждаюсь Вашими публикациями, Уилл Смит. Вы приносите так много позитива».

Фото: скриншот из видео на странице instagram.com/willsmith