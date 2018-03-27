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«Да, потанцуем»: ролик с танцующим сальсу Уиллом Смитом набрал почти 13 миллионов просмотров за день

27 марта 2018 11:44
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Новости США. Американский актёр Уилл Смит выложил в социальную сеть видеоролик, который набрал почти 13 миллионов просмотров за день.  

«Да, потанцуем»: ролик с танцующим сальсу Уиллом Смитом набрал почти 13 миллионов просмотров за день-1

Фото: скриншот из видео на странице instagram.com/willsmith  

Смит опубликовал в Instagram видео, на котором танцует сальсу с учителем Марком Энтони.  

«Я просто понял, что это моё сотое сообщение. Спасибо всем! Пошел создавать следующие 100», – прокомментировал актёр.  

«Да, потанцуем»: ролик с танцующим сальсу Уиллом Смитом набрал почти 13 миллионов просмотров за день-4

Фото: скриншот из видео на странице instagram.com/willsmith  

Весёлый танец на палубе яхты не мог оставить поклонников Уилла Смита равнодушными.  

«Это вызвало у меня улыбку»,

«Потрясающе!»,

«Почему у него на голове две кепки?»,

«Я посмотрел это 12 миллионов раз»,

«О, да, потанцуем»,

«Я просто наслаждаюсь Вашими публикациями, Уилл Смит. Вы приносите так много позитива».

«Да, потанцуем»: ролик с танцующим сальсу Уиллом Смитом набрал почти 13 миллионов просмотров за день-7

Фото: скриншот из видео на странице instagram.com/willsmith  

Уилл Смит известен ролями в фильмах «Плохие парни», «Люди в чёрном», «Я, робот», «В погоне за счастьем», «Я – легенда», «Хэнкок».  

Пару лет назад знаменитый актёр трогательно поздравил свою дочь с 15-летием.  

«Фасолинка, с первых секунд я понял, что готов умереть за тебя» (подробнее здесь).  

# Фотофакт # Звезды # калейдоскоп # Уилл Смит # Марк Энтони

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