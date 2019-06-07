Как избавиться от муравьёв на участке? Восемь способов
Новости мира. Некоторое время назад мы писали про суровую борьбу огородников с долгоносиками. Мы дали несколько советов, чтобы постараться помочь людям в этом деле. Однако не только долгоносики мешают спокойно жить владельцам огородов. Сегодня мы решили поговорить о муравьях.
Как выглядят муравьи известно, наверное, всем, поэтому об этом говорить не будем. Сразу приступаем к методам избавления от этих насекомых.
1. Нашатырный спирт.
Четыре столовые ложки нашатырного спирта на литр воды. Перемешать, налить в бутылку с пульверизатором. Распылять в тех местах, откуда муравьёв сложно достать иными способами. Например, так можно изгонять насекомых из рассохшихся брёвен. Впрочем, прогонять со скамеек и деревьев тоже можно.
2. Керосин.
Его распылять не обязательно, можно просто облить им оккупированную муравьями часть земли. Или можно окунуть в керосин какую-нибудь тряпку, которой затем накрыть муравейник. Действует аналогично спирту – насекомые убегают подальше от едкого запаха. Внимание! Применять возле овощей, кустов с ягодами и прочего, что прямо или косвенно может употребляться в пищу – нельзя.
3. Засадить весь огород мятой, душицей, тимьяном, укропом, чесноком, петрушкой.
Муравьи не любят эти растения и не станут сооружать рядом с ними муравейники.
4. Выкопать муравейник и вынести его подальше.
Временное решение проблемы. Высока вероятность, что насекомые вернутся вновь.
5. Кипяток.
Очень простой и достаточной надёжный вариант. Довести воду до кипения, а затем полить ею как самих муравьёв, так и все их ходы. С муравейником будет не слишком эффективно, поскольку вода охладится от контакта с сооружением, не вызвав особого неудовольствия муравьёв.
6. Приманка для уничтожения муравьёв.
Проще говоря, ядохимикат. Покупается в магазине, применяется согласно инструкции. Если первый купленный яд не помог, следует проверить ещё хотя бы 2-3. Поскольку отраву изготавливают профессионалы и специально против муравьёв, маловероятно, что данные насекомые смогут уцелеть.
7. Разворотить муравейник и засыпать горячей смолой.
Аналог кипятка, который отлично подходит против муравейника. Часть муравьёв может выжить, но, вероятно, они никогда не захотят вернуться.
8. Воспользоваться помощью животных.
Сложный способ решения проблемы – завести муравьеда. Животное будет регулярно и планомерно поедать муравьёв, однако оно требует ухода и не в любых климатических условиях его можно содержать.
Заручиться поддержкой скворцов. Сперва требуется покосить на участке траву, попутно разрушая муравейники. Далее нужно отойти, расслабиться и наблюдать, как прилетевшие скворцы решают проблему с насекомыми. Чтобы скворцы всегда были поблизости, можно соорудить для них скворечники. Есть побочный эффект – при отсутствии муравьёв птицы попытаются съедать ягоды.
Ежи, ящерицы, кроты и лягушки тоже употребляют муравьёв, но при наличии более вкусной альтернативы они вряд ли станут гоняться за мелкими насекомыми.