Как избавиться от муравьёв на участке? Восемь способов

Новости мира. Некоторое время назад мы писали про суровую борьбу огородников с долгоносиками. Мы дали несколько советов, чтобы постараться помочь людям в этом деле. Однако не только долгоносики мешают спокойно жить владельцам огородов. Сегодня мы решили поговорить о муравьях.

Как выглядят муравьи известно, наверное, всем, поэтому об этом говорить не будем. Сразу приступаем к методам избавления от этих насекомых.

1. Нашатырный спирт.

Четыре столовые ложки нашатырного спирта на литр воды. Перемешать, налить в бутылку с пульверизатором. Распылять в тех местах, откуда муравьёв сложно достать иными способами. Например, так можно изгонять насекомых из рассохшихся брёвен. Впрочем, прогонять со скамеек и деревьев тоже можно.

2. Керосин.

Его распылять не обязательно, можно просто облить им оккупированную муравьями часть земли. Или можно окунуть в керосин какую-нибудь тряпку, которой затем накрыть муравейник. Действует аналогично спирту – насекомые убегают подальше от едкого запаха. Внимание! Применять возле овощей, кустов с ягодами и прочего, что прямо или косвенно может употребляться в пищу – нельзя.