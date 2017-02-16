Киану Ривз признался, что никогда не станет отцом

Новости США. Героем мартовского номера одного из популярных британских журналов стал актер Киану Ривз. В своем интервью он рассказал, что у него не будет детей, потому что уже слишком поздно.

Киану Ривз, актер:

Мне уже 52 года. Я не буду иметь детей. Слишком поздно.