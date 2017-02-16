Киану Ривз признался, что никогда не станет отцом
Новости США. Героем мартовского номера одного из популярных британских журналов стал актер Киану Ривз. В своем интервью он рассказал, что у него не будет детей, потому что уже слишком поздно.
Киану Ривз, актер:
Мне уже 52 года. Я не буду иметь детей. Слишком поздно.
Журналист пытался переубедить актера, вспомнив о том, что у людей есть дети в любом возрасте, например, в конце 2016 года музыкант Мик Джаггер стал отцом в 8 раз в 73 года. Однако слова собеседника не убедили Ривза, и он сказал, что Джаггер просто не стареет.
Киану Ривз никогда не был женат. Детей у актера нет. В 1999 году девушка Ривза – Дженнифер Сайм должна была родить ему дочь, но девочка умерла в утробе у матери. Незадолго до родов у ребенка оторвался тромб в пуповине. В 2001 году Дженнифер погибла в автокатастрофе.
Киану Ривз известен по своим ролям в культовой фантастической трилогии «Матрица», триллере «Адвокат дьявола», мелодраме «Дом у озера». Киану называют одним из самых простых голливудских знаменитостей – Ривз живет в обычной квартире, ездит в метро, кормит голубей. Однако он является и одним из самых скрытных актеров – не дает интервью о личной жизни, почти не появляется на торжественных мероприятиях.
Называет свою жизнь «скромной и ничем не примечательной».
Фото: esquire.co.uk
В 2010 году стал героем интернет-мема «Грустный Киану», когда его сфотографировали одиноко сидящим на скамейке. Актер был небрит и опустил голову. И пользователи сети стали собирать фотографии, на которых запечатлен Ривз, но на всех он оставался грустным.