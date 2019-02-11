Дженнифер Энистон – 50. Показываем, как менялась самая привлекательная актриса Голливуда

Новости США. 11 февраля на свет появилась одна из самых привлекательных и популярных актрис Голливуда – Дженнифер Энистон.

Суть не в диетах: личный тренер Дженнифер Энистон раскрыла секрет стройности и красоты актрисы

Вечеринку по случаю своего дня рождения актриса уже провела. Стоит отметить, что среди гостей был и бывший муж Энистон – Брэд Питт. Чтобы не порождать слишком много слухов, Питт просто вежливо поздоровался с Дженнифер, после чего скрылся в толпе.

О Дженнифер известно не так много, она ведёт спокойный образ жизни и избегает скандалов. Однако несколько интересных деталей всё же удалось узнать. Например, в 2016 году Энистон была признана самой красивой женщиной мира по мнению журнала People.

Самой красивой женщиной в мире признана 47-летняя актриса

Картина Энистон выставлялась в Метрополитен-музее, когда ей было 11 лет. Американка плохо плавает и боится летать, а ещё в 2018 году Дженнифер вошла в топ самых высокооплачиваемых актрис года, заняв третье место (здесь подробнее).

Сложно поверить, что столь прекрасно выглядящей Энистон исполнилось уже 50 лет. По этому случаю мы решили вспомнить, как менялась артистка и бизнесвумен (Является лицом авиакомпании, производителя питьевой воды, представляет бренд косметики).