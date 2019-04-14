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Семейный фотофакт. Супруги двух крепких голливудских пар празднуют день рождения

14 апреля 2019 14:13
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Новости США. 14 апреля родились Сара Мишель Геллар и Сандра Блажич. Геллар исполнилось 42 года, а Блажич – 49 лет.  

Сара и Сандра счастливы в браках со своими мужьями Фредди Принцем и Кристианом Бэйлом вот уже 17 и 19 лет соответственно.  

Семейный фотофакт. Супруги двух крепких голливудских пар празднуют день рождения-1

Фото: TheImageDirect.com  

У обеих пар по двое детей. Сара Мишель и Фредди Принц воспитывают 9-летнюю Шарлотту и 6-летнего Рокки. Сандра Блажич и Кристиан Бэйл растят 13-летнюю Эммалайн и 4-летнего Джозефа.  

В этот раз мы решили показать, как менялись эти семьи, и как взрослеют дети двух счастливых матерей.  

Семейный фотофакт. Супруги двух крепких голливудских пар празднуют день рождения-4

Фото: FameFlynet Pictures  

Кстати, мы уже рассказывали о том, как встретились и поженились Блажич и Бэйл. 

Историю любви Геллар и Принца можно узнать здесь.  

# Звезды # калейдоскоп # Сара Мишель Геллар # Сандра Блажич # Фредди Принц # Фотофакт

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