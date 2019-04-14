Семейный фотофакт. Супруги двух крепких голливудских пар празднуют день рождения

Сара и Сандра счастливы в браках со своими мужьями Фредди Принцем и Кристианом Бэйлом вот уже 17 и 19 лет соответственно.

Новости США. 14 апреля родились Сара Мишель Геллар и Сандра Блажич. Геллар исполнилось 42 года, а Блажич – 49 лет.

У обеих пар по двое детей. Сара Мишель и Фредди Принц воспитывают 9-летнюю Шарлотту и 6-летнего Рокки. Сандра Блажич и Кристиан Бэйл растят 13-летнюю Эммалайн и 4-летнего Джозефа.

В этот раз мы решили показать, как менялись эти семьи, и как взрослеют дети двух счастливых матерей.