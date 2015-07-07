«Она милая и мне нравится, но все же»: жена запретила Хью Джекману сниматься с Анджелиной Джоли

Новости США. Актера Хью Джекмана и его супругу Деборру-Ли Фернесс по праву называют одной из самых крепких супружеских пар в Голливуде. Они вместе без малого 20 лет. Они познакомились на съемках сериала «Коррелли». Через год узаконили отношения.

У пары нет биологических детей, поэтому они решили сделать счастливее детей из приютов. Кроме того, что Хью и Деборру-Ли занимаются благотворительностью, они взяли в свою семью двоих детей, оставленных родителями. Сейчас их сыну Оскару Максимилиану 15 лет, а дочери Аве Элиот – 10.



В интервью программе Today Show, которая выходит на австралийском телевидении, жена актера рассказала, как им удалось сохранить брак.