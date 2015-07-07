«Она милая и мне нравится, но все же»: жена запретила Хью Джекману сниматься с Анджелиной Джоли

Новости США. Актера Хью Джекмана и его супругу Деборру-Ли Фернесс по праву называют одной из самых крепких супружеских пар в Голливуде. Они вместе без малого 20 лет.
Они познакомились на съемках сериала «Коррелли». Через год узаконили отношения.
Новости США. Актера Хью Джекмана и его супругу Деборру-Ли Фернесс по праву называют одной из самых крепких супружеских пар в Голливуде. Они вместе без малого 20 лет.
Они познакомились на съемках сериала «Коррелли». Через год узаконили отношения.
У пары нет биологических детей, поэтому они решили сделать счастливее детей из приютов. Кроме того, что Хью и Деборру-Ли занимаются благотворительностью, они взяли в свою семью двоих детей, оставленных родителями. Сейчас их сыну Оскару Максимилиану 15 лет, а дочери Аве Элиот – 10.
В интервью программе Today Show, которая выходит на австралийском телевидении, жена актера рассказала, как им удалось сохранить брак.
Ведущая Лиза Уилкинсон спросила, каково это – видеть, как твоя вторая половина на экране целует другого человека.
Деборру-Ли Фернесс, супруга Хью Джекмана:
Я сказала агенту мужа, что не разрешаю ему сниматься вместе с Джоли. Конечно, она милая и мне нравится, что она делает в плане благотворительности и усыновления детей, но все же.
Фернесс не забыла добавить, что это шутка, конечно же. Что поделаешь, если профессия обязывает.
Супруги также отметили, что они никогда не расстаются больше чем на две недели. И подчеркнули, что карьера для них обоих важна, но семья в приоритете.
9 советов от Анджелины Джоли, как стать по-настоящему счастливым человеком. Об этом и многом другом в проекте ctv.by «Богатые и знаменитые».