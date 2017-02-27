Шоу Джимми Киммела и шутки над прохожими: лучшие моменты нынешней церемонии «Оскар»

Сегодня ночью в Лос-Анджелесе прошла 89 церемония награждения лауреатов премии «Оскар-2017». Самым главным курьезом стала ошибка при объявлении лучшего фильма – вместо «Ла-Ла Ленда», создатели которого успели получить статуэтки, фильмом-победителем была признана драма «Лунный свет». В актерских номинациях победу одержали Кейси Аффлек, Эмма Стоун, Виола Дэвис и Махершала Али, а лучшим режиссером назвали Дэмьена Шазелла. Мы подготовили подборку самых ярких моментов прошедшей церемонии. Конферанс Джимми Киммела и шутки про Мэтта Деймона Американский комик впервые вел престижную премию – начал он ее с шуток про номинантов. Часто вспоминал про конфликт между Мерил Стрип и Дональдом Трампом, например, просил навести камеру на «актрису с множеством незаметных и мелких ролей». Ведущий, конечно же, шутил, потому что нынешняя номинация стала 20-й для актрисы. Киммел также призвал всех решить недопонимания за церемонию и сам пообещал помириться с Мэттом Деймоном, с которым у ведущего давние счеты.

Источник: giphy.com

Однако это оказалось неправдой. Всю церемонию Киммел шутил над Деймоном. Например, когда актер вместе с Беном Аффлеком вышли объявлять лауреатов премии за лучший адаптированный сценарий, то Джимми объявил только Бена, а Деймона назвал гостем. И не давал ему сказать ни слова, пытаясь заглушить его речь оркестром.

Источник: giphy.com

Или ведущий язвительно комментировал фрагменты фильма «Мы купили зоопарк» с актером в главной роли.

Источник: giphy.com

За это Деймон поставил ему подножку, когда Киммел шел по зрительному залу.

Источник: giphy.com

Кроме шуток об актере, ведущий писал сообщения в Twitter президенту США – Дональду Трампу. И надеялся на его ответ. Например, Киммел спросил у Трампа, не спит ли он. Ведущий пообещал следить за реакцией президента.

Киммел пишет сообщение Трампу

Сладкие подарки с неба Несколько раз за премию с неба на гостей церемонии падали парашюты с конфетами и пончиками.

Источник: giphy.com

Джимми Киммел один раз вызвал «дождь» из сладостей, спародировав знаменитую сцену из мультика «Король Лев». Ведущий поднял вверх исполнителя главной роли в драме «Лев» – юного актера Санни Павара.

Источник: giphy.com

Некоторые гости радовались сладким угощениям больше, чем призам.

Источник: giphy.com

Рубрика «Знаменитости читают твиты о себе» На большом экране показали традиционную рубрику из вечернего шоу Джимми Киммела, когда актеры читают вслух комментарии пользователей о себе.

Фото: скриншот из трансляции

В этом выпуске на твиты реагировали Эмма Стоун, Натали Портман, которая не смогла присутствовать на церемонии из-за беременности, Райан Гослинг, Фелисити Джонс, Кейси Аффлек, Тильда Суинтон, Роберт де Ниро. Почетный «Оскар» для Джеки Чана Знаменитый китайский актер получил престижную награду за вклад в кинематограф из рук Винса Вона. Джеки прокомментировал свою награду так: «Этот приз мой после 200 фильмов и многих сломанных костей». О победе актер знал уже давно – информация о почетных наградах появилась в середине ноября 2016 года.

Источник: giphy.com

Розыгрыш для прохожих Джимми Киммел разыграл целую группу людей – его помощники собрали добровольцев, которым обещали показать выставку. И привезли на церемонию. Гости прошли мимо кинозвезд, которые охотно фотографировались, обнимались и разговаривали со случайными прохожими, которые искренне удивлялись и краснели от неожиданного посещения престижной премии.

Источник: giphy.com

Победитель «Оскара» за лучшую мужскую роль второго плана – Махершала Али даже дал желающим сфотографироваться с его наградой. Дженнифер Энистон дала примерить свои солнцезащитные очки, а Райан Гослинг обнял всех девушек. Джимми Киммел представлял людям актеров, например, снова попросил обратить внимание на переоцененную Стрип, или не обращать внимания на неизвестного человека позади Кейси Аффлека (нетрудно догадаться, что там сидел Мэтт Деймон).

Источник: giphy.com

Источник: giphy.com