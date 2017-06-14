Эволюция образа: как менялся стиль Николь Кидман

В это трудно поверить, но 20 июня австралийской красавице Николь Кидман исполняется 50 лет. Звезда этой утонченной и элегантной актрисы зажглась на голливудском небосклоне более 30 лет назад, а сейчас карьера Кидман переживает очередной подъем.

За многолетнюю карьеру Николь успела сняться в десятках фильмов и имеет в своей коллекции множество наград. «Мулен Руж», «Догвиль», «С широко закрытыми глазами», «Другие», «Часы» − это лишь немногие фильмы актрисы, которые уже вошли в историю и стали образчиками жанров. На прошедшем в мае Каннском кинофестивале Кидман представляла сразу четыре (!) проекта и получила почетную награду за вклад в развитие кинематографа.

Николь Кидман уже давно заслужила звание «иконы стиля».

Она считается одной из самых элегантных и утонченных знаменитостей, а каждый ее выход на ковровую дорожку становится событием.

Мир узнал актрису как улыбчивую круглолицую девчушку с копной рыжих кудряшек, но сейчас фирменным стилем Кидман стали белокурые локоны и гладкие укладки. Давайте вместе посмотрим, как менялся стиль одной из самых востребованных актрис мира на протяжении тридцати с лишним лет.