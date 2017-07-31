31 июля – день рождения Гарри Поттера

Герой популярной серии книг британской писательницы Джоан Роулинг Гарри Поттер сегодня отмечает свой 37-ой день рождения. Вообще-то, дата рождения избранного ребенка не была указана ни в одной из семи книг, но фанаты вычислили, что малыш у Лилли и Джеймса Поттеров появился 31 июля 1980 года.

Фото: imdb.com

В 1980 году на свет появился не только Гарри. На несколько часов раньше его родился Невилл Долгопупс, который сам едва ни стал тем самым избранным. А друзья Поттера Рон и Гермиона отмечают свои праздники 1 марта и 19 сентября соответственно. Но придумала Роулинг всех этих персонажей только спустя десять лет – в 1990 году. В тот год писательница увидела в окне поезда Лондон-Манчестер взъерошенного черноволосого мальчика в круглых очках и со шрамом на лбу. Эта мимолетная встреча вылилась в пять лет усердной работы над историей, которая в 1997 году увидела свет под названием «Гарри Поттер и философский камень».

Фото: imdb.com

За двадцать лет Гарри Поттер превратился в культурный феномен. Семь книг о его приключениях продаются миллионными тиражами, а их экранизации принесли студии миллиарды долларов. Джоан Роулинг входит в число самых богатых людей мира и регулярно радует поклонников новыми историями из волшебного мира. В 2014 году, например, она опубликовала рассказ о 34-летнем Гарри, который уже довольно уставший и начавший седеть, посещает Кубок мира по квидичу. Естественно, в умах зрителей образ Гарри Поттера неразрывно связан с Дэниелем Редклифом, который играл эту роль на протяжении двенадцати лет. В массовой культуре Гарри навсегда останется Дэниелем из первого фильма. Актер, кстати, сам недавно отметил день рождение – он младше своего персонажа на девять лет.