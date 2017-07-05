Прямой эфир

Аннетт Бенинг возглавит жюри 74-ого Венецианского кинофестиваля

05 июля 2017 17:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Этой новостью поделился директор фестиваля Альберто Барбера: «Я очень рад, что Аннетт Бенинг взяла на себя эту роль, которую она исполнит со всем изяществом своего высокого статуса, ума и талантов, продемонстрированных ей в Голливуде, Европе и на сцене».

Актриса обрадовалась выпавшей ей возможности. «Я польщена, что меня попросили стать председателем жюри Венецианского фестиваля, − говорится в ее официальном заявлении. – Я с нетерпением жду просмотра фильмов и работы с моими коллегами по жюри, чтобы оценить по достоинству лучшее мировое кино этого года».

Аннетт Бенинг возглавит жюри 74-ого Венецианского кинофестиваля-1

Фото: Getty

Напомним, что последний раз женщина возглавляла жюри Венецианского фестиваля в 2006 году – это была Катрин Денёв. Фестиваль пройдет с 30 августа по 9 сентября.

Аннетт Бенинг популярная американская актриса. Главный фильм в ее карьере «Красота по-американски», а в прошлом году Бенинг блистала в трагикомедии «Женщины XX века». Ближайший проект актрисы – третий сезон «Американской истории преступлений».

Здесь вы можете прочитать о главных фильмах прошлогоднего Венецианского кинофестиваля.

# Звезды # Фотофакт # калейдоскоп # Кино # Венецианский кинофестиваль # Аннетт Бенинг

Другие новости рубрики

Все новости
Модель из Южного Судана покоряет соцсети благодаря невероятно темному цвету кожи
05 июля 2017 17:17

Модель из Южного Судана покоряет соцсети благодаря невероятно темному цвету кожи

Высший пилотаж: чайка в последний момент успела увернуться от дрона (видео)
05 июля 2017 16:24

Высший пилотаж: чайка в последний момент успела увернуться от дрона (видео)

Эволюция образа: как менялся стиль Джулии Робертс
05 июля 2017 08:15

Эволюция образа: как менялся стиль Джулии Робертс