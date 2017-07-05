Аннетт Бенинг возглавит жюри 74-ого Венецианского кинофестиваля

Этой новостью поделился директор фестиваля Альберто Барбера: «Я очень рад, что Аннетт Бенинг взяла на себя эту роль, которую она исполнит со всем изяществом своего высокого статуса, ума и талантов, продемонстрированных ей в Голливуде, Европе и на сцене».

Актриса обрадовалась выпавшей ей возможности. «Я польщена, что меня попросили стать председателем жюри Венецианского фестиваля, − говорится в ее официальном заявлении. – Я с нетерпением жду просмотра фильмов и работы с моими коллегами по жюри, чтобы оценить по достоинству лучшее мировое кино этого года».