«Наш чудесный маленький мальчик ушел»: смертельно больной малыш Чарли Гард скончался в больнице

Печальную новость сообщило издание Daily Mail , ссылаясь на родителей мальчика. Конни Йейтс, мама: Наш чудесный маленький мальчик ушел, мы так гордимся тобой, Чарли. Эта история стала достоянием мировой общественности сразу после того, как британские суды и в июне Европейский суд по правам человека постановили отключить ребенка от аппаратов искусственного дыхания и жизнеобеспечения. Поскольку дальнейшее поддержание жизни будет приносить ему лишь бессмысленные страдания.

По заключению британских медиков, Чарли был обречен. Его мышцы были настолько слабы, что он не мог самостоятельно ни есть, ни дышать. Родители Чарли Гарда до последнего верили в то, что их кровиночку можно спасти.



Сначала Конни Йейтс и Крис Гард через суд пытались добиться экспериментального лечения для ребенка. Когда не удалось – ходатайствовали о том, чтобы им дали возможность ухаживать за сыном дома. И эта просьба была отклонена.