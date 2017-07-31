Создатели «Телепузиков» анонсировали продолжение с мини-пузиками

Авторы шоу канала ВВС «Телепузики» представили публике в Twitter новых персонажей, которые появятся в продолжение шоу. Восемь разноцветных существ с антенками на голове живут в той же долине, что и обитатели оригинального сериала. Зовут минипузиков Дада, Баа, Пинг, Руру, Мими, Амби-Памби, Нин и Даггл Ди.

«Восемь мини-пузиков — восхитительные, более мелкие версии телепузиков. Они были представлены в первой серии новых эпизодов еще в 2015 году, чтобы показать молодую перспективу шоу и укрепить чувство заботы. Телепузики играют роль старших братьев мини-пузиков и помогают следить за ними под руководством Голосовых труб», − рассказывают авторы сериала.