Прямой эфир

Создатели «Телепузиков» анонсировали продолжение с мини-пузиками

31 июля 2017 10:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Авторы шоу канала ВВС «Телепузики» представили публике в Twitter новых персонажей, которые появятся в продолжение шоу. Восемь разноцветных существ с антенками на голове живут в той же долине, что и обитатели оригинального сериала. Зовут минипузиков Дада, Баа, Пинг, Руру, Мими, Амби-Памби, Нин и Даггл Ди.

«Восемь мини-пузиков — восхитительные, более мелкие версии телепузиков. Они были представлены в первой серии новых эпизодов еще в 2015 году, чтобы показать молодую перспективу шоу и укрепить чувство заботы. Телепузики играют роль старших братьев мини-пузиков  и помогают следить за ними под руководством Голосовых труб», − рассказывают авторы сериала.

Создатели «Телепузиков» анонсировали продолжение с мини-пузиками-1

Фото: TeletubbiesHQ

Новость вызвала бурную реакцию у пользователей интернета, которые полагают, что новые герои являются детьми Тинки-Винки, Дипси, Ляли и По. Люди в социальных сетях задаются вопросом, как телепузикам вообще удалось обзавестись потомством – ведь все герои позиционировались как мальчики.

Напомним, что кукольное шоу для детей «Телепузики» впервые появилось на экранах в 1997 году. Права на его показ купили в 120 стран мира. Сериал был закрыт в 2001 году, а в 2015 его возобновили.

# Звезды # Фотофакт # калейдоскоп # Телевидение # Кино

Другие новости рубрики

Все новости
31 июля – день рождения Гарри Поттера
31 июля 2017 08:45

31 июля – день рождения Гарри Поттера

«Наш чудесный маленький мальчик ушел»: смертельно больной малыш Чарли Гард скончался в больнице
28 июля 2017 19:20

«Наш чудесный маленький мальчик ушел»: смертельно больной малыш Чарли Гард скончался в больнице

Рианна встретилась с президентом Франции: в сети раскритиковали наряд певицы
28 июля 2017 15:27

Рианна встретилась с президентом Франции: в сети раскритиковали наряд певицы