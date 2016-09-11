10 главных фильмов Венецианского кинофестиваля-2016

10 сентября завершился 73 Венецианский кинофестиваль. Разнообразная конкурсная программа этого года оказалась весьма интересной не только для искушенных критиков и строгого профессионального жюри, но и для обычных зрителей. Со списком лауреатов фестиваля вы можете ознакомиться здесь, а мы предлагаем вашему вниманию десятку самых интересных, необычных и стоящих особо пристального внимания фильмов смотра. «Ла Ла Лэнд» (реж. Дэмьен Шазелл)

Фильмом-открытием фестиваля стала новая работа режиссера «Одержимости». Как и в фильме про страстного барабанщика и его демонического наставника, в «Ла Ла Лэнд» Шазелл снова делает ставку на героев с навязчивым желанием добиться своего всеми возможными путями. Ловко чередуя мюзикл и психологическую драму, режиссер уверенно создает один из самых необычных фильмов года, который придется по душе очень многим зрителям. Актерский состав картины тоже впечатляет – главные роли сыграли Райан Гослинг и Эмма Стоун, которой роль Мии принесла звание лучшей актрисы фестиваля. Второй план не менее потрясающий – это и звезда «Одержимости» Дж. К. Симонс, и Финн Уитрок из «Американской истории ужасов», и известный музыкант Джон Леджент. «Под покровом ночи» (реж. Том Форд)

Дебютировав в режиссуре семь лет назад, известный американский модельер Том Форд привез на фестиваль свой новый фильм. В безупречной с визуальной точки зрения картине мастерски переплетается сразу несколько нитей повествования. Успешная владелица галереи современного искусства получает роман своего бывшего мужа, читая его, она все глубже уходит в написанный мир, периодически отвлекаясь на воспоминания. Форду удалось совместить три совершенно разных идейных пласта, но при этом создать цельное и захватывающее повествование. Его старания жюри отметило заслуженным Гран-при. Главные роли в фильме сыграли Эми Адамс, Джейк Джилленхол, Майкл Шеннон и Аарон Тейлор-Джонсон. «Рай» (реж. Андрей Кончаловский)

Одним из самых ярких моментов фестиваля стало вручение Андрею Кончаловскому награды лучшему режиссеру. Его черно-белая картина «Рай» произвела фурор у международной прессы, но, тем не менее, многие упрекали фильм в банальности и излишнем внимании к форме в ущерб содержанию. Действие фильма происходит в 1942 году во Франции. Русскую эмигрантку Ольгу задерживают за попытку спасти двух еврейских детей и отправляют в лагерь, где она встречает офицера СС, одержимого желание создать рай на земле… Награда нынешнего года у Кончаловского не первая – два года назад Венеция уже вручила ему приз лучшему режиссеру за фильм «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицина», а лента «Дом дураков» принесла специальный приз жюри. «Плохая партия» (реж. Ана Лили Амирпур)

Одним из самых удачных и необычных фильмов фестиваля неожиданно стал кровавый вестерн о каннибалах. Гиперболизированная история о девушке, которая мечется по пустыне в поисках спасения, на деле оказывается тонкой сатирой на современное общество, в котором героине приходится выбирать меньшее из всех зол. Данный фильм по-хорошему удивляет актерскими работами: модель Сьюки Уотерхаус неожиданно демонстрирует отличную игру, Джейсон Момоа из «Игры престолов» предстает американской версией своего же Кхала Дрого, а малоузнаваемые Киану Ривз и Джим Керри удивляют публику экстравагантными образами. Вся эта страшная сказка пришлась по вкусу публике фестиваля и принесла Амирпур специальный приз жюри. «Франц» (реж. Франсуа Озон)

Невероятно красивый фильм с весьма интересной маралью представил на фестивале Франсуа Озон. Причудливое кино про ложь, где удачно чередуются черно-белые и цветные кадры, понравилось жюри и принесло Поле Бир награду лучшей молодой актрисе. Она играет Анну, которая живет с родителями ее покойного жениха Франца. Однажды девушка встречает возле его могилы странного юношу, который представляется другом Франца и рассказывает его близким удивительные истории об их крепкой дружбе и пережитых вместе приключениях. Эти рассказы заставляют семью принять молодого человека, а Анну влюбиться в загадочного незнакомца.

«Джеки» (реж. Пабло Ларраин)

Когда некоторое время назад было объявлено, что Голливуд собирается делать биографический фильм про Жаклин Кеннеди, многие отнеслись к этому весьма скептически. Оно и понятно – было снято немало фильмов про первых леди, а найти среди них удачный весьма сложно. Но создателям «Джеки» все удалось – фильм, рассказывающий о нескольких днях жизни президентской вдовы сразу после убийства известного мужа, получился не только интересным и познавательным, но еще очень личным и интимным. Картина делает из Жаклин близкого и понятного человека, и большая заслуга в этом принадлежит исполнительнице главной роли Натали Портман и сценаристу Ноа Оппенхайму, который получил на фестивале приз за лучший сценарий. «Планетарий» (реж. Ребекка Злотовски)

На фестивале был показан еще один фильм с Натали Портман. Но в отличие от серьезной «Джеки», «Планетарий» веселая и нарочито преувеличенная выдумка. Портман и Лили-Роуз Депп играют сестер, зарабатывающих проведением спиритических сеансов. Действие происходит в 30-е годы прошлого века во Франции, что, несомненно, придает фильму особый колорит и напряженность. В Венеции с картиной произошли забавные вещи – ее премьерный показ был освистан, но многие критики и журналисты отдали ей должное и назвали едва ли не самым занимательным фильмом внеконкурсной программы. «По соображениям совести» (реж. Мел Гибсон)

Все уже давно соскучились по Мелу Гибсону, и вот в этом году он, наконец, возвращается на наши экраны. Причем не только в качестве актера – на Венецианском кинофестивале было представлена его новая режиссерская работа. Взявшись за весьма интересный сюжетный ход и пригласив на главную роль актера с едва ли не самыми добрыми глазами Эндрю Гарфилда, Гибсон снял военный фильм о человеке, который вступил в ряды армии, но не захотел брать в руки оружие. Кино о храбром пацифисте в Венеции приняли неоднозначно, но все оценили безупречную постановку и прекрасный визуальный ряд. «И проиграли бой» (реж. Джеймс Франко)

Неожиданно тепло была принята новая режиссерская работа Джеймса Франко. Трудолюбивый актер достаточно часто обращался к экранизациям американской литературы 20-го века, но его старания очень редко отмечались критикой. Однако перенос на экран дебютного романа Джона Стейнбека получился достойным. Главную роль в картине про забастовку сборщиков яблок во времена Великой депрессии Франко оставил себе и напомнил всему миру то, каким замечательным актером он может быть, когда материал ему действительно интересен. Кроме самого Франко в фильме целая россыпь его друзей, а по совместительству отличных актеров: оскороносный Роберт Дювалл, Брайан Кренстон из «Во все тяжкие», Джош Хатчерсон из «Голодных игр», молодой и талантливый Нат Вулф и неожиданно действительно играющие Анна О’Райли и Селена Гомес. «Свет в океане» (реж. Дерек Сиенфрэнс)