Венецианский кинофестиваль-2016: Андрей Кончаловский признан лучшим режиссером

10 сентября 2016 года завершился 73 Венецианский кинофестиваль. В этом году была одна из самых сильных и интересных программ основного конкурса за последние несколько лет. Некоторые победители были вполне ожидаемы, но несколько лауреатов по-настоящему удивили всех.
Золотой лев достался драме «Женщина, которая ушла» Лава Диаса. Филиппинский режиссер известен тем, что не любит короткого хронометража – все его фильмы длятся около 5 часов. Продолжительность фильма-победителя этого года составляет 3 часа 46 минут.
кадр из к/ф «Ла Ла Лэнд»
Андрей Кончаловский получил награду лучшему режиссеру, разделив ее Аматом Эскаланте. Его картину «Рай» высоко оценило жюри фестиваля, а вот у прессы и критиков было достаточно много претензий к постановке.
Приятной неожиданностью стало вручение актрисе Эмме Стоун кубка Вольпи за лучшую женскую роль. Актрису наградили за фильм «Ла Ла Лэнд» Дэмьена Шазелля – режиссера, подарившего нам два года назад отличную «Одержимость».
Том Форд и Эми Адамс
Кое в чем критики и жюри были солидарны – это гран-при драме «Под покровом ночи» американского модельера, а с недавних пор и весьма талантливого режиссера, Тома Форда.
Предлагаем вашему вниманию полный список победителей 73-го Венецианского кинофестиваля:
Золотой Лев — «Женщина, которая ушла» (реж.Лав Диас)
Гран-при жюри — «Ночные животные» (реж.Том Форд)
Серебряный лев лучшему режиссеру — Андрей Кончаловский - «Рай» и Амат Эскаланте - «Дикая местность»
Приз «Золотые Озеллы» за лучший сценарий — Ноа Оппенхайм - «Джеки»
Кубок Вольпи за лучшую мужскую роль — Оскар Мартинес - «Почетный гражданин»
Кубок Вольпи за лучшую женскую роль — Эмма Стоун - «Ла Ла Лэнд»
Приз имени Марчелло Мастроянни молодому актеру/актрисе — Пола Бир - «Франц»
Специальный приз жюри — «Плохая партия» (реж. Ана Лили Амирпур)