Венецианский кинофестиваль-2016: Андрей Кончаловский признан лучшим режиссером

10 сентября 2016 года завершился 73 Венецианский кинофестиваль. В этом году была одна из самых сильных и интересных программ основного конкурса за последние несколько лет. Некоторые победители были вполне ожидаемы, но несколько лауреатов по-настоящему удивили всех.

Золотой лев достался драме «Женщина, которая ушла» Лава Диаса. Филиппинский режиссер известен тем, что не любит короткого хронометража – все его фильмы длятся около 5 часов. Продолжительность фильма-победителя этого года составляет 3 часа 46 минут.