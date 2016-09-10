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Венецианский кинофестиваль-2016: Андрей Кончаловский признан лучшим режиссером

10 сентября 2016 18:55
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10 сентября 2016 года завершился 73 Венецианский кинофестиваль. В этом году была одна из самых сильных и интересных программ основного конкурса за последние несколько лет. Некоторые победители были вполне ожидаемы, но несколько лауреатов по-настоящему удивили всех.

Золотой лев достался драме «Женщина, которая ушла» Лава Диаса. Филиппинский режиссер известен тем, что не любит короткого хронометража – все его фильмы длятся около 5 часов. Продолжительность фильма-победителя этого года составляет 3 часа 46 минут. 

Венецианский кинофестиваль-2016: Андрей Кончаловский признан лучшим режиссером-1

кадр из к/ф «Ла Ла Лэнд»

Андрей Кончаловский получил награду лучшему режиссеру, разделив ее Аматом Эскаланте. Его картину «Рай» высоко оценило жюри фестиваля, а вот у прессы и критиков было достаточно много претензий к постановке.  

Приятной неожиданностью стало вручение актрисе Эмме Стоун кубка Вольпи за лучшую женскую роль. Актрису наградили за фильм «Ла Ла Лэнд» Дэмьена Шазелля – режиссера, подарившего нам два года назад отличную «Одержимость».

Венецианский кинофестиваль-2016: Андрей Кончаловский признан лучшим режиссером-4

Том Форд и Эми Адамс

Кое в чем критики и жюри были солидарны – это гран-при драме «Под покровом ночи» американского модельера, а с недавних пор и весьма талантливого режиссера, Тома Форда.

Предлагаем вашему вниманию полный список победителей 73-го Венецианского кинофестиваля: 

Золотой Лев — «Женщина, которая ушла» (реж.Лав Диас)

Гран-при жюри —  «Ночные животные» (реж.Том Форд) 

Серебряный лев лучшему режиссеру — Андрей Кончаловский - «Рай» и Амат Эскаланте - «Дикая местность»

Приз «Золотые Озеллы» за лучший сценарий — Ноа Оппенхайм - «Джеки»

Кубок Вольпи за лучшую мужскую роль — Оскар Мартинес - «Почетный гражданин»

Кубок Вольпи за лучшую женскую роль —  Эмма Стоун - «Ла Ла Лэнд»

Приз имени Марчелло Мастроянни молодому актеру/актрисе — Пола Бир - «Франц»

Специальный приз жюри — «Плохая партия» (реж. Ана Лили Амирпур)

# Кинопремии # калейдоскоп # Звезды # Фотофакт # Венецианский кинофестиваль

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