Горди Дуайер: неконтролируемое падение

Не каждый игрок может быть тренером. Не каждый канадец сможет научить белорусов. Если Вы интересуетесь спортом, то сразу поймете, о ком речь. Конечно же, о наставнике хоккейного клуба «Динамо Минск» Горди Дуайере. Чтобы Вам не тратить время на поиск информации, напомним: канадцу 40 лет, играл в юниорских и молодежных турнирах, в 2000 году впервые выступил в НХЛ, где сыграл 108 матчей, сменив три клуба. Потом поиграл недолго за шведов и немцев, а в 2009 году начал тренерскую карьеру. Сначала учил дома молодежь, позже тренировал хорватов, швейцарцев. Летом 2017 года осчастливил своим вниманием Беларусь. Как видим, гость, судя по биографии, ничем особенным на хоккейном поприще не отличился. Вопрос: как таких находят? Это ж Вам не Марадона, которого весь футбольный мир знает в лицо. И все же пригласили. Может, мы плохо осведомлены о реальных былых заслугах канадского специалиста? В самом клубе и федерации что-то волшебное от болельщиков скрывают? Но вот прошло больше года, как белорусов пытается вести к спортивным победам заокеанский талант, а дела все хуже: лед уж тает под ногами динамовцев. Вчера они продули казахскому «Барысу» 1:3. Это уже 9-й проигрыш подряд. Команда стабильно удерживает последнее место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.

Чтобы проследить эволюцию Горди Дуайера как главного тренера минского клуба «Динамо», к месту будет вспомнить оценки, которые были высказаны в адрес его и команды Главой государства и ответственными должностными лицами. От доверия – к надежде. От надежды – к разочарованию.

Александр Лукашенко (25 августа 2017 года): «Если он (Горди Дуайер – ред.) себя хорошо покажет, прямо вам говорю: мы его оставим, при его желании. И денежное довольствие увеличим. Если он по-настоящему покажет себя тренером. Если не получится, то только белорусские тренеры и только белорусские спортсмены».

Министр внутренних дел Беларуси, председатель Наблюдательного совета клуба Игорь Шуневич (19 сентября 2018 года, в ответ на слухи о том, что в команду придет знаменитый российский тренер Олег Знарок): «Как председатель наблюдательного совета, как лицо, ответственное за формирование тренерского штаба, я ни словом, ни делом ни разу не заикался и не думал о смене тренерского штаба "Динамо-Минск" за этот период. И никакая другая фамилия главного тренера мной нигде не озвучивалась. На сегодня решения о замене главного тренера и других тренеров нет. Мы предоставляем карт-бланш Горди Дуайеру. Мы думаем, что команда будет набирать обороты».

Председатель Федерации хоккея Беларуси Геннадий Савилов (22 октября 2018 года): «По поводу "Динамо". Там смена руководства. Это шаг к более чёткому представлению, как "Динамо" будет двигаться дальше. Предвосхищая вопрос о смене тренерского штаба… Это уже проговаривается. Терпеть дальше такое безобразие, мягко говоря, никто не хочет. Хотелось бы видеть стабилизацию обстановки, а не неконтролируемое падение".

24 октября «Динамо» на выезде играет против омского «Авангарда». Или минчане закончат наконец-то свое минусовое турне по ледовым площадкам, или отметят 10-е, юбилейное поражение. Думается, результат матча будет интересен лишь тем, кем после финальной сирены уйдет с площадки Горди Дуайер. Генеральный директор клуба Анатолий Курилец уже оставил свой пост.

А это так, размышление дилетанта. Мы так привыкли восторгаться всем импортным, так залюбили каждого иностранца, что, бывает, не в силах проводить его на самолет. Ладно, с инвесторами ясно, а здесь-то какой толк? Наверняка сумасшедший гонорар пообещали, а отдача нулевая. Теперь неустойку платить придется, если досрочно расставаться. А сам что? Гордый он, этот Горди. Другой на его месте давно бы собрал в чемодан свои модные костюмы и галстуки.