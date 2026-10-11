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Новости по тегу #Хоккей Беларуси

Белорусский форвард Виталий Пинчук провел первый матч в НХЛ
11 октября 2026 08:43

Белорусский форвард Виталий Пинчук провел первый матч в НХЛ

«Брест» одержал победу над молодечненским «Динамо» в игре хоккейной экстралиги
07 октября 2026 12:11

«Брест» одержал победу над молодечненским «Динамо» в игре хоккейной экстралиги

«Неман» прервал череду неудач в чемпионате Беларуси по хоккею
05 октября 2026 11:37

«Неман» прервал череду неудач в чемпионате Беларуси по хоккею

Белорусская команда «Динамо-Шинник» одолела «Красную Армию» в МХЛ
01 октября 2026 20:23

Белорусская команда «Динамо-Шинник» одолела «Красную Армию» в МХЛ

В хоккейной экстралиге состоялись четыре поединка – рассказываем результаты
20 сентября 2026 11:30

В хоккейной экстралиге состоялись четыре поединка – рассказываем результаты

Минское хоккейное «Динамо» потерпело четвертое поражение со старта сезона
14 сентября 2026 21:30

Минское хоккейное «Динамо» потерпело четвертое поражение со старта сезона

«Неман» обыграл «Гомель» в матче чемпионата Беларуси по хоккею
12 сентября 2026 18:35

«Неман» обыграл «Гомель» в матче чемпионата Беларуси по хоккею

Владимир Алистров снова в ХК «Динамо‑Минск» – форвард вернулся в команду после обмена
08 сентября 2026 16:05

Владимир Алистров снова в ХК «Динамо‑Минск» – форвард вернулся в команду после обмена

«Юность» обыграла «Могилев» в товарищеском матче – итоги спаррингов
04 сентября 2026 15:20

«Юность» обыграла «Могилев» в товарищеском матче – итоги спаррингов

Минское «Динамо» проведет в регулярном сезоне КХЛ 68 игр
03 сентября 2026 18:59

Минское «Динамо» проведет в регулярном сезоне КХЛ 68 игр

Сборные Беларуси по хоккею на траве завоевали серебряные награды на «Кубке наций» в Казани
01 сентября 2026 18:51

Сборные Беларуси по хоккею на траве завоевали серебряные награды на «Кубке наций» в Казани

Минское «Динамо» пробилось в финал Кубка мэра Москвы
29 августа 2026 12:09

Минское «Динамо» пробилось в финал Кубка мэра Москвы