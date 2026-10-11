Новости по тегу #Хоккей Беларуси

Он провел на площадке 11 минут 10 секунд, исполнил один бросок, выиграл 3 из 7 вбрасываний и завершил встречу с показателем полезности «+1».
«Брест» выиграл пятый матч подряд и вошел в число лидеров экстралиги.
В очередной встрече представители Гродно взяли верх над «Химиком».
Следующий матч «Динамо-Шинник» проведет 6 октября против команды «Красная Машина Атлант».
Солигорский «Шахтер» не видит преград на своем пути. На этот раз «горняки» камня на камне не оставили от оршанского «Локомотива».
Следующий поединок «зубры» проведут в родных стенах. К нам приедет «Сибирь». Дуэль значится в пятницу.
«Неман» сильнее – 4:3.
В прошлом сезоне форвард провел за «Ак Барс» 43 игры и заработал 19 баллов (8 заброшенных шайб и 11 передач).
Финальный результат – 6:4.
Стартовую – 7 сентября на домашней арене. В соперниках подопечных Сергея Брылина – нижегородское «Торпедо».
В состав женской сборной вошли представительницы четырех клубов: «Минска», смолевичской «Виктории», гродненского «Ритма» и барановичского «Текстильщика».
Соперник «зубров» в финале Кубка мэра Москвы определится сегодня, 29 августа, по итогам противостояния московского «Динамо» и «Автомобилиста» из Екатеринбурга.
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