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Кошмар продолжается: «Динамо» потерпело восьмое подряд поражение в регулярном чемпионате КХЛ

20 октября 2018 17:20
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Новости Беларуси. Минское «Динамо» 20 октября потерпело восьмое подряд поражение в регулярном чемпионате КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Примечателен не сам факт фиаско, а то, как команда Горди Дуайера проиграла. В Новосибирске в поединке с худшей командой лиги «зубры» были просто растерзаны. В этой игре все как-то сразу не заладилось: минчане пропустили уже на первой минуте. После первого периода уступали с разницей в три шайбы. После второго – минус шесть.

«Зубры» пропускали на любой вкус: и в большинстве, и в меньшинстве, и в равных составах. В общем, порадовали болельщиков «Сибири». В итоге поражение – 0:6. Самое, кстати, крупное у «Динамо» в этом сезоне.

Кошмар продолжается: «Динамо» потерпело восьмое подряд поражение в регулярном чемпионате КХЛ-1

В понедельник 22 октября «зубры» на выезде сыграют с «Барысом». Еще одно поражение станет повторением антирекордной серии неудач минского клуба в истории выступления в КХЛ.

# Хоккей Беларуси # Горди Дуайер # Фотофакт

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