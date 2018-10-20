Кошмар продолжается: «Динамо» потерпело восьмое подряд поражение в регулярном чемпионате КХЛ

Новости Беларуси. Минское «Динамо» 20 октября потерпело восьмое подряд поражение в регулярном чемпионате КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Примечателен не сам факт фиаско, а то, как команда Горди Дуайера проиграла. В Новосибирске в поединке с худшей командой лиги «зубры» были просто растерзаны. В этой игре все как-то сразу не заладилось: минчане пропустили уже на первой минуте. После первого периода уступали с разницей в три шайбы. После второго – минус шесть.

«Зубры» пропускали на любой вкус: и в большинстве, и в меньшинстве, и в равных составах. В общем, порадовали болельщиков «Сибири». В итоге поражение – 0:6. Самое, кстати, крупное у «Динамо» в этом сезоне.