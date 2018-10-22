9 поражений подряд. Минское «Динамо» уступило «Барысу»

Команда Горди Дуайера гостила в Астане, где сыграла с «Барысом». Команды долго не могли поразить ворота друг друга. Счет открыли астанинцы. Вывел вперед свою дружину Дмитрий Шевченко. А через несколько минут Андре Петерссон забросил вторую шайбу в ворота зубров.