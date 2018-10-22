9 поражений подряд. Минское «Динамо» уступило «Барысу»

Новости Беларуси. Минское «Динамо» провело очередной матч в рамках регулярного чемпионата КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Продолжит ли Горди Дуайер тренировать ХК «Динамо-Минск» после выездной серии? Голосуй здесь.
Новости Беларуси. Минское «Динамо» провело очередной матч в рамках регулярного чемпионата КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Продолжит ли Горди Дуайер тренировать ХК «Динамо-Минск» после выездной серии? Голосуй здесь.
Команда Горди Дуайера гостила в Астане, где сыграла с «Барысом». Команды долго не могли поразить ворота друг друга. Счет открыли астанинцы. Вывел вперед свою дружину Дмитрий Шевченко. А через несколько минут Андре Петерссон забросил вторую шайбу в ворота зубров.
В третьем периоде дружины обменялись заброшенными шайбами. У «Динамо» отличился Денис Осипов, а у «Барыса» Дастин Бойд. Минчане проиграли девятый матч подряд.