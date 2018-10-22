Полнолуние 24 октября: Скорпиона ждёт любовь, а Тельца – насморк

Честно говоря, скептически отношусь ко всяким гороскопам, предсказаниям, гаданиям на кофейной гуще и прочих пищевых отходах. Но в это полнолуние меня, Льва, как будто кто заказал небесным силам: все совпало как в жизни. И как после этого не верить?! Так что давайте попробуем посмотреть, кого что ждет 24 октября, когда на небе засияет полная Луна, и еще недельку-другую после. Вдруг тоже совпадет. Всё это мы собрали для вас из разных источников.

Овен

Просим прощения у Овнов, но астрологи в этот период не очень к вам лояльны. Говорят, что придется менять планы, появятся какие-то хлопоты и разборки из-за денег. И если вы не будете гибкими, перемены могут скверно повлиять на будущее. Добавим к этому медицинскую рекомендацию: в полнолуние ваш критический орган – голова. Так что будьте особенно к ней внимательны.

Телец

Для Тельцов прогноз повеселее. Вы можете спокойно присмотреться к себе, понять, чего вы достигли и чего от жизни хотите еще. Удачный период кардинально поменять что-то во внешности. Изменить прическу, перекрасить волосы, мужикам отрастить бороду… Или, наоборот, сбрить. Получится неплохо. Словом, ничего серьезного. А смотреть надо за шеей, органами дыхания и носоглоткой. Ну, тут и без астрологии понятно: на улице похолодало, наступает пора вирусов, чихов и носовых платков.

Близнецы

С Близнецами, поверьте, как-то сложно. Им почему-то советуют разобраться в старых чувствах и эмоциях, подвести итоги. Астрологи твердят о некоем новом этапе духовного развития. Что они под этим подразумевают, непросто понять. Может, вы сами в курсе? И еще. Если тревожат старые неприятные воспоминания, полнолуние облегчит Близнецам расставание с ними. В самом деле, зачем держать их в голове?! Беречь готовьтесь плечи, руки, легкие.

Рак

Раки преимущественно – большие индивидуалисты. Но именно в эти октябрьские дни им в одиночку будет непросто что-то задуманное совершить, поэтому придется обращаться за помощью и поддержкой к близким людям. Женщины-раки, уделите в период полнолуния внимание вашей груди! Не забудьте и об органах пищеварения. Кстати, мужчин-раков последнее тоже касается.

Лев

Вот и до меня добрались. Львам обещают перемены в работе. Интересно, что имеется в виду: то ли на лучшее место позовут, то ли с нынешней должности попросят. Эти всякие гороскопы тем и напрягают, что уточнить ничего невозможно. А еще астрологи хотят, чтобы я и все мои собратья по прайду задумались о своем месте в обществе, карьере. Видимо, это о смене работы: стоит ли. Кроме того, Львам самое время исправлять ошибки прошлого и менять жизненные планы. В зоне риска – сердце, кожа и позвоночник.

Дева

Здесь все просто: возможны путешествия, командировки. И в этих поездках у Дев будет активное общение с окружающими, расширится кругозор. Если отпуск был летом, а работа не требует перемещения на дальние расстояния, помогите астрологам – спуститесь с новой книжкой в метро. Здесь будет вам и поездка, и общение, и кругозор. И непременно понаблюдайте за тем, как работают ваши нервная и пищеварительная системы.

Весы

По мнению астрологов, повезет в это октябрьское полнолуние Весам. У вас появится возможность решить старые наболевшие проблемы. Вам, конечно, лучше знать, что за они. А вот составители гороскопов полагают, что речь о деньгах: либо вы сможете вернуть долг, либо рассчитаетесь по кредиту, либо вам спишут все вчистую. Эх, их бы слова да Богу в уши, не так ли? Но внимание: вас могут беспокоить поясница и почки.

Скорпион

В этот период для Скорпионов важны личные отношения с окружающими, особенно с близкими людьми. А для некоторых – и любовные дела. Астрологи уверены, что как раз в этой фазе полнолуния у Скорпионов все сложится так, как они и планируют. Гармония в отношениях укрепится. Это хорошая новость. Плохая: проблемы могут возникнуть в половой системе и в прямой кишке. Аккуратнее с этим.

Стрелец

Можно позавидовать Стрельцам. Полнолуние сулит вам кардинальные перемены, связанные с работой, в целом с образом жизни. Звезды подскажут вам, в чем вы ошибались, что надо сделать. Многие Стрельцы найдут выход из ранее сложившейся ситуации, смогут улучшить свои профессиональные дела. И что важно, должны уйти последствия старой болезни. Но проследите за кровеносной системой, бедрами, тазом. Как узнаешь, почему это должно волновать? А никак! Хочешь – верь, хочешь – не верь!

Козерог

Козерогам звезды советуют притормозить любовные отношения. Остановитесь и подумайте, надо ли это вам и вашему партнеру. Может, вы зря морочите друг другу головы? Между прочим, в оценке нуждается и ваше повседневное занятие. Дает ли оно вам пользу? Это полнолуние должно помочь Козерогам во всем разобраться и понять, куда идти дальше. Не игнорируйте неприятные ощущения в суставах и костях! В полнолуние, говорят, может стать хуже.

Водолей

Водолеи в период полнолуния погрузятся в проблемы семьи. И что их может обрадовать уже сегодня, это то, что они с ними успешно справятся. Только ноги берегите, советуют астрологи.

Рыбы

Извините, но у Рыб как-то все неопределенно. Перемены, короткие поездки, учеба, новые люди в окружении… И ничего конкретного. Попробуй сообрази, что там в головах у астрологов! И на этом фоне в полнолуние велика вероятность подхватить инфекцию или аллергию.

Между прочим, если кого-то из вас прогноз астрологов не удовлетворил, в полнолуние, оказывается, можно загадывать желание. Здесь только очень важно правильно и четко сформулировать просьбу. Берете лист бумаги, пишете на нем обращение к Луне: «Дорогая Луна, сделай так, чтобы… (излагается просьба)». Правда, знатоки уточняют, что с деньгами или болезнями этот прием не поможет. Все остальное – может быть. Так что кому приспичило, попробуйте, авось будет вам счастье.

В.Д.