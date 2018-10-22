«Больше похожа на сестру, да?» Равшана Куркова показала фото с мамой

Новости России. Равшана Куркова показала свою «киношную» маму.

Снимок с актрисой Куркова опубликовала на своей странице в Instagram.

Равшана Куркова:

Знакомьтесь – прекрасная и талантливая Карина Арутюнян, моя игровая «мама» в «За первого встречного». Больше похожа на сестру, да? Ну мне не привыкать, потому что с моей реальной мамой мы тоже так в жизни выглядим.

Подписчики отметили, что во внешности у двух актрис действительно есть сходства. «Две красивые женщины и талантливые актрисы».

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Равшана Куркова иногда публикует в соцсетях и фото со своей настоящей мамой – актрисой Рано Кубаевой.