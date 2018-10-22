Прямой эфир

Анатолий Курилец покидает пост генерального директора ХК «Динамо-Минск»

22 октября 2018 18:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Официальная причина – окончание контракта, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Напомним, что Анатолий Адамович занял пост гендира в октябре 2016-го. В сезоне 2016/2017 «зубры» вышли в плей-офф с 5-го места, но выбыли в первом раунде.

Анатолий Курилец покидает пост генерального директора ХК «Динамо-Минск»-1

А вот в следующем году «бело-синие» не пробились в Кубок Гагарина. В этом розыгрыше КХЛ дела складываются крайне не удачно. Минчане идут на последнем месте «Западной конференции».

Перестать огорчать болельщиков. О чём говорил Геннадий Савилов на большой пресс-конференции

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Перестать огорчать болельщиков. О чём говорил Геннадий Савилов на большой пресс-конференции
22 октября 2018 18:39

Перестать огорчать болельщиков. О чём говорил Геннадий Савилов на большой пресс-конференции

9 поражений подряд. Минское «Динамо» уступило «Барысу»
22 октября 2018 18:21

9 поражений подряд. Минское «Динамо» уступило «Барысу»

Рейтинг, бюджет, составы команд. Сравниваем, чем различаются БАТЭ и «Челси»
22 октября 2018 09:37

Рейтинг, бюджет, составы команд. Сравниваем, чем различаются БАТЭ и «Челси»