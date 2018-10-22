Анатолий Курилец покидает пост генерального директора ХК «Динамо-Минск»

Новости Беларуси. Официальная причина – окончание контракта, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Напомним, что Анатолий Адамович занял пост гендира в октябре 2016-го. В сезоне 2016/2017 «зубры» вышли в плей-офф с 5-го места, но выбыли в первом раунде.

А вот в следующем году «бело-синие» не пробились в Кубок Гагарина. В этом розыгрыше КХЛ дела складываются крайне не удачно. Минчане идут на последнем месте «Западной конференции».

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