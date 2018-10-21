«Неудачный старт и дисциплина»: Дуайер прокомментировал разгромное поражение «Динамо-Минск»

Новости Беларуси. После матча с ХК «Сибирь» главный тренер «Динамо-Минск» Горди Дуайер прокомментировал поражение команды со счётом 6:0.

Как сообщается на сайте клуба, Дуайер поздравил противников с победой, после чего подчеркнул, что минское «Динамо» неудачно начало матч. Из-за этого у команды возникло напряжение, которое потом вылилось в нарушения.

Главный тренер пояснил, что невозможно победить, если игроки много времени проводят в боксе для штрафников.

«Неудачный старт и дисциплина – ключевые факторы поражения», – подытожил Дуайер.

Поскольку у минского «Динамо» уже восьмое поражение, тренеру нужно что-то менять. Канадец признал, что все в клубе недовольны сложившейся ситуацией. Сейчас команда размышляет над тем, что можно изменить, чтобы улучшить игру.

Хотя в Новосибирске болельщики активно поддерживали «Сибирь», Дуайер не считает, что это сильно повлияло на исход матча. По его словам, белорусские хоккеисты были готовы к этому, проблема в том, как спортсмены играли.

«Думаю, ключевым стал третий гол. Если бы удалось удержать счет 0:2, а потом забросить одну шайбу, то матч мог сложиться иначе», – подвёл итог главный тренер «Динамо-Минск».

20 октября минское «Динамо» потерпело восьмое поражение подряд в регулярном чемпионате КХЛ.