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«Неудачный старт и дисциплина»: Дуайер прокомментировал разгромное поражение «Динамо-Минск»

21 октября 2018 12:58
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Новости Беларуси. После матча с ХК «Сибирь» главный тренер «Динамо-Минск» Горди Дуайер прокомментировал поражение команды со счётом 6:0.  

Как сообщается на сайте клуба, Дуайер поздравил противников с победой, после чего подчеркнул, что минское «Динамо» неудачно начало матч. Из-за этого у команды возникло напряжение, которое потом вылилось в нарушения.  

Главный тренер пояснил, что невозможно победить, если игроки много времени проводят в боксе для штрафников.  

«Неудачный старт и дисциплина – ключевые факторы поражения», – подытожил Дуайер.  

Поскольку у минского «Динамо» уже восьмое поражение, тренеру нужно что-то менять. Канадец признал, что все в клубе недовольны сложившейся ситуацией. Сейчас команда размышляет над тем, что можно изменить, чтобы улучшить игру.  

Хотя в Новосибирске болельщики активно поддерживали «Сибирь», Дуайер не считает, что это сильно повлияло на исход матча. По его словам, белорусские хоккеисты были готовы к этому, проблема в том, как спортсмены играли.  

«Думаю, ключевым стал третий гол. Если бы удалось удержать счет 0:2, а потом забросить одну шайбу, то матч мог сложиться иначе», – подвёл итог главный тренер «Динамо-Минск».  

20 октября минское «Динамо» потерпело восьмое поражение подряд в регулярном чемпионате КХЛ.  

Это поражение стало самым крупным для команды за сезон – здесь подробности.  

# Хоккей Беларуси # Горди Дуайер

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