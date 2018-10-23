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Жить, как раньше, невозможно. Известные белоруски рассказали о материнстве и показали эксклюзивные кадры с детьми

23 октября 2018 09:44
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Новости Беларуси. Четыре известные и успешные белоруски рассказали правду о материнстве и показали своих детей в видеопроекте «Время быть мамой». 

В пятиминутном ролике приняли участие дизайнер Ольга Барабанщикова, солистка группы NaviBand Ксения Жук, мама четверых детей и блогер Анна Сармонт, владелица популярного бренда в Беларуси и мама троих детей Светлана Авраменко.

Девушки не только рассказали о первых эмоциях от материнства, но и показали эксклюзивные кадры из семейных архивов – выписку из роддома, первые месяцы жизни детей и милые домашние кадры.

У мам спросили, как быть счастливой и не потерять себя.

Девушки рассказали о том, как они представляли себе материнство до рождения первенца.

Жить, как раньше, невозможно. Известные белоруски рассказали о материнстве и показали эксклюзивные кадры с детьми-1

Ольга Барабанщкиова. Фото: instagram.com/barabusik

«Мне казалось, что я буду ее кормить, когда нужно, оставлять молочко и заниматься постоянно своими делами. Грубо говоря, жить, как раньше. Но моя жизнь поменялась. Вот этот комочек счастья занимает весь твой мир», – призналась Ольга Барабанщикова.

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Мамы поделились своим опытом и рассказали, как они облегчают себе уход за детьми.

Анна Сармонт:
Я поняла, что жизнь уже не будет такой, какой она была прежде, но ее можно адаптировать под ту, которая есть сейчас.

Жить, как раньше, невозможно. Известные белоруски рассказали о материнстве и показали эксклюзивные кадры с детьми-4

Анна Сармонт. Фото: instagram.com/annasarmont

Девушки рассказали, как они расставили приоритеты, как они начали совмещать несколько дел сразу, научились не бояться доверять малыша родственникам и близким друзьям, а также перекладывать какие-то дела на супруга. «Оказывается, что папа может даже лучше какие-то вещи сделать, чем я».

Героини отметили, что в материнстве важно сохранить себя. «Материнство – это не обуза. Это твоя жизнь заиграла новыми красками».

Жить, как раньше, невозможно. Известные белоруски рассказали о материнстве и показали эксклюзивные кадры с детьми-7

Ксения Жук. Фото: instagram.com/mama_xu

Ксения Жук:
Поменялось понимание, чего я в жизни хочу и для чего я что-то делаю.

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Светлана Авраменко:
Я люблю, когда они играют между собой. У меня появляется ощущение семьи. Мои дети открыли во мне понимание, что они для меня важнее всего остального, что есть в жизни.

Жить, как раньше, невозможно. Известные белоруски рассказали о материнстве и показали эксклюзивные кадры с детьми-10

Светлана Авраменко. Фото: instagram.com/sviatlana.auramenko

Мамы трогательно не могли сдержать слез и улыбок, рассказывая о своих малышах.

Ольга Барабанщикова:
После появления моей дочери на свет я поняла, что моя жизнь только начинается. Наша жизнь только начинается. Я вообще не понимаю, как я раньше без нее жила.

# Дети и родители # калейдоскоп # Ксения Жук # Анна Анисимова-Сармонт # Ольга Барабанщикова # Светлана Авраменко

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