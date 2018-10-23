Жить, как раньше, невозможно. Известные белоруски рассказали о материнстве и показали эксклюзивные кадры с детьми
Новости Беларуси. Четыре известные и успешные белоруски рассказали правду о материнстве и показали своих детей в видеопроекте «Время быть мамой».
В пятиминутном ролике приняли участие дизайнер Ольга Барабанщикова, солистка группы NaviBand Ксения Жук, мама четверых детей и блогер Анна Сармонт, владелица популярного бренда в Беларуси и мама троих детей Светлана Авраменко.
Девушки не только рассказали о первых эмоциях от материнства, но и показали эксклюзивные кадры из семейных архивов – выписку из роддома, первые месяцы жизни детей и милые домашние кадры.
У мам спросили, как быть счастливой и не потерять себя.
Девушки рассказали о том, как они представляли себе материнство до рождения первенца.
Ольга Барабанщкиова. Фото: instagram.com/barabusik
«Мне казалось, что я буду ее кормить, когда нужно, оставлять молочко и заниматься постоянно своими делами. Грубо говоря, жить, как раньше. Но моя жизнь поменялась. Вот этот комочек счастья занимает весь твой мир», – призналась Ольга Барабанщикова.
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Мамы поделились своим опытом и рассказали, как они облегчают себе уход за детьми.
Анна Сармонт:
Я поняла, что жизнь уже не будет такой, какой она была прежде, но ее можно адаптировать под ту, которая есть сейчас.
Анна Сармонт. Фото: instagram.com/annasarmont
Девушки рассказали, как они расставили приоритеты, как они начали совмещать несколько дел сразу, научились не бояться доверять малыша родственникам и близким друзьям, а также перекладывать какие-то дела на супруга. «Оказывается, что папа может даже лучше какие-то вещи сделать, чем я».
Героини отметили, что в материнстве важно сохранить себя. «Материнство – это не обуза. Это твоя жизнь заиграла новыми красками».
Ксения Жук. Фото: instagram.com/mama_xu
Ксения Жук:
Поменялось понимание, чего я в жизни хочу и для чего я что-то делаю.
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Светлана Авраменко:
Я люблю, когда они играют между собой. У меня появляется ощущение семьи. Мои дети открыли во мне понимание, что они для меня важнее всего остального, что есть в жизни.
Светлана Авраменко. Фото: instagram.com/sviatlana.auramenko
Мамы трогательно не могли сдержать слез и улыбок, рассказывая о своих малышах.
Ольга Барабанщикова:
После появления моей дочери на свет я поняла, что моя жизнь только начинается. Наша жизнь только начинается. Я вообще не понимаю, как я раньше без нее жила.