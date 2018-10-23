Жить, как раньше, невозможно. Известные белоруски рассказали о материнстве и показали эксклюзивные кадры с детьми

Новости Беларуси. Четыре известные и успешные белоруски рассказали правду о материнстве и показали своих детей в видеопроекте «Время быть мамой».

В пятиминутном ролике приняли участие дизайнер Ольга Барабанщикова, солистка группы NaviBand Ксения Жук, мама четверых детей и блогер Анна Сармонт, владелица популярного бренда в Беларуси и мама троих детей Светлана Авраменко.

Девушки не только рассказали о первых эмоциях от материнства, но и показали эксклюзивные кадры из семейных архивов – выписку из роддома, первые месяцы жизни детей и милые домашние кадры.

У мам спросили, как быть счастливой и не потерять себя.

Девушки рассказали о том, как они представляли себе материнство до рождения первенца.