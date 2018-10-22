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Перестать огорчать болельщиков. О чём говорил Геннадий Савилов на большой пресс-конференции

22 октября 2018 18:39
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Новости Беларуси. Перестать огорчать болельщиков – с такого посыла председатель Белорусской федерации хоккея Геннадий Савилов начал свою первую масштабную пресс-конференцию, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Перестать огорчать болельщиков. О чём говорил Геннадий Савилов на большой пресс-конференции-1

Сейчас в белорусском хоккее хватает проблем, начиная с детского уровня и заканчивая как минским «Динамо», так и национальной сборной.  

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Кстати, всё чаще специалисты говорят о максимальном объединении сил федерации и руководства «бело-синих». Что кроется за таинственным словом «интеграция» Геннадий Геннадьевич объяснил и журналистам.  

Перестать огорчать болельщиков. О чём говорил Геннадий Савилов на большой пресс-конференции-4

Геннадий Савилов, председатель Белорусской федерации хоккея:
Это рабочий план, который будет нацелен на то, чтобы в хоккее было все-таки единство управления. Чтобы общественность, руководство страны, зритель понимал, у кого можно спросить за результаты национальной команды, за результаты детского хоккея, за результаты «Динамо». Чтобы был единый орган управления и координации, который мог ответить на все эти вопросы.  

Перестать огорчать болельщиков. О чём говорил Геннадий Савилов на большой пресс-конференции-7

С журналистами Савилов разговаривал больше часа. Обсудив все проблемы, глава федерации заметил, что, несмотря на все сложности, сейчас, как и сто дней назад, он не отказался бы от возложенной на него ответственности за весь белорусский хоккей.  

# Хоккей Беларуси # Геннадий Савилов # Фотофакт

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