Перестать огорчать болельщиков. О чём говорил Геннадий Савилов на большой пресс-конференции

Новости Беларуси. Перестать огорчать болельщиков – с такого посыла председатель Белорусской федерации хоккея Геннадий Савилов начал свою первую масштабную пресс-конференцию, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Перестать огорчать болельщиков – с такого посыла председатель Белорусской федерации хоккея Геннадий Савилов начал свою первую масштабную пресс-конференцию, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Сейчас в белорусском хоккее хватает проблем, начиная с детского уровня и заканчивая как минским «Динамо», так и национальной сборной.
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Кстати, всё чаще специалисты говорят о максимальном объединении сил федерации и руководства «бело-синих». Что кроется за таинственным словом «интеграция» Геннадий Геннадьевич объяснил и журналистам.
Геннадий Савилов, председатель Белорусской федерации хоккея:
Это рабочий план, который будет нацелен на то, чтобы в хоккее было все-таки единство управления. Чтобы общественность, руководство страны, зритель понимал, у кого можно спросить за результаты национальной команды, за результаты детского хоккея, за результаты «Динамо». Чтобы был единый орган управления и координации, который мог ответить на все эти вопросы.
С журналистами Савилов разговаривал больше часа. Обсудив все проблемы, глава федерации заметил, что, несмотря на все сложности, сейчас, как и сто дней назад, он не отказался бы от возложенной на него ответственности за весь белорусский хоккей.