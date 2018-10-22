Перестать огорчать болельщиков. О чём говорил Геннадий Савилов на большой пресс-конференции

Новости Беларуси. Перестать огорчать болельщиков – с такого посыла председатель Белорусской федерации хоккея Геннадий Савилов начал свою первую масштабную пресс-конференцию, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сейчас в белорусском хоккее хватает проблем, начиная с детского уровня и заканчивая как минским «Динамо», так и национальной сборной.

Михаил Захаров: «Проблема белорусского хоккея – в детско-юношеских школах»

Кстати, всё чаще специалисты говорят о максимальном объединении сил федерации и руководства «бело-синих». Что кроется за таинственным словом «интеграция» Геннадий Геннадьевич объяснил и журналистам.