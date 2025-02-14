Лукашенко о микроэлектронике: мы в этом плане мирового уровня и разработчики, и производители

Передовые технологии – это обороноспособность, суверенитет и независимость государства. Президент 14 февраля с визитом на «ИНТЕГРАЛе». Вопросы развития отечественной микроэлектроники обсудили в ходе совещания. Александру Лукашенко доложили о перспективах развития холдинга, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже после знакомства с производством состоялся обстоятельный разговор – проанализировали работу одного из важнейших секторов белорусской промышленности. Лукашенко на «ИНТЕГРАЛе»: микроэлектроника сегодня в топе. Подробности.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это не случайно, это не ради того, чтобы показать, что мы этим занимаемся, потому что микроэлектроника оказалась на сегодняшний день крайне востребована во всем мире. Роль электроники для будущего Беларуси, в том числе для Беларуси и России, в наш век очень важна. В наш век передовые технологии – это обороноспособность, это суверенитет, независимость государства. Наша страна одна из немногих, кто обладает высокими компетенциями в разработке и производстве широкой номенклатуры электронной компонентной базы, изготовлении уникального технологического оборудования для предприятий отрасли. Такие страны в мире в буквальном смысле можно пересчитать по пальцам одной руки. Однако время не ждет. И конкуренты также не ждут. Вы это видите. Мы сохранили не только производство, но и, что еще важнее, научные, конструкторские, инженерные кадры. Сохранили, развиваем свою школу, учим молодежь. То есть у нас есть очень серьезные мирового уровня компетенции. И я уже только что сказал, что в этом направлении мы будем развиваться, двигаться, будем инвестировать в эти направления, вкладывать средства, потому что мы в этом плане мирового уровня и разработчики, и производители.

Президент ориентирует на опережающее развитие отрасли: внедрение новейших технологий, инвестирование в кадры. Сегодня миру требуются миллиарды чипов, микросхем, транзисторов. Но и борьба за рынки идет серьезная. Благодаря накопленному опыту Беларусь способна конкурировать с зарубежными производителями. Главное – не сбавлять темп и быть в тренде технологий. Модернизация отрасли идет в рамках Программы развития микроэлектронной промышленности на период до 2030 года. В нее включены семь инвестиционных проектов, один уже реализован. Лукашенко: сегодня миру требуются миллиарды чипов и микросхем, и мы можем на этом рынке конкурировать.