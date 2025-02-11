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В 2024-м на треть вырос экспорт предприятий Минпрома в страны дальней дуги

11 февраля 2025 06:55
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Рост – на треть. Предприятия Министерства промышленности в 2024 году нарастили объем экспорта продукции в страны дальней дуги. Прибавка составила 36 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2024-м на треть вырос экспорт предприятий Минпрома в страны дальней дуги-2

География продаж по итогам 2024-го – уже 67 стран мира, в том числе возобновлены поставки в 15 государств. В рамках работы по диверсификации рынков сбыта Минпром активно сотрудничает с наиболее перспективными регионами Африки, Азии и Южной Америки. Формируется и совершенствуется договорно-правовая база сотрудничества, а она позволяет выводить двусторонние отношения на качественно новый уровень. Сейчас у предприятий благоприятные условия и предпосылки для выгодного взаимодействия на долгосрочную перспективу со странами дальней дуги. Этому способствуют официальные и рабочие визиты, в том числе на высшем уровне. 

# Предприятия Беларуси # Министерство промышленности Республики Беларусь # Экспорт

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