В 2024-м на треть вырос экспорт предприятий Минпрома в страны дальней дуги

География продаж по итогам 2024-го – уже 67 стран мира, в том числе возобновлены поставки в 15 государств. В рамках работы по диверсификации рынков сбыта Минпром активно сотрудничает с наиболее перспективными регионами Африки, Азии и Южной Америки. Формируется и совершенствуется договорно-правовая база сотрудничества, а она позволяет выводить двусторонние отношения на качественно новый уровень. Сейчас у предприятий благоприятные условия и предпосылки для выгодного взаимодействия на долгосрочную перспективу со странами дальней дуги. Этому способствуют официальные и рабочие визиты, в том числе на высшем уровне.