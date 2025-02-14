Лукашенко на «ИНТЕГРАЛе»: микроэлектроника сегодня в топе

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы сейчас очень много – с моей подачи, жесткого требования – говорим о дальнейшем развитии, инвестиционных программах, вложении денег и так далее. Дважды я отклонял всякие инвестиционные программы в этом году. Не скажу, что мы уже дошли до того, чего я хотел бы в этих инвестиционных программах. Многое начали, порой то, что могло подождать (оно нужно будет, но могло подождать), и надо заканчивать, иначе развалится то, что начали строить. Но с будущего года мы будем строить по инвестиционным программам только то, что нам нужно для жизни, и прежде всего производства. Есть производства – есть жизнь, нет производства – нет жизни. И всегда встает вопрос: а каким же путем идти? Я исходил из жизни и потребовал: давайте будем развиваться в тех направлениях, где у нас есть компетенции и база. Вот, пожалуйста, микроэлектроника сегодня в топе. Какой искусственный интеллект и прочее? Без вас невозможно. И что мы будем сегодня создавать: ракеты космические или же будем развиваться в тех направлениях, где мы умеем что-то делать, соображаем? Поэтому я потребовал, чтобы деньги вкладывали в развитие тех компетенций, которые мы имеем.