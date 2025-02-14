«Чтобы мы понимали, особенно Игорь Тур» – Президент устроил опрос гендиректора «Интеграла»
Современный мир сегодня невозможно представить без крошечных чипов, которые во многом улучшают нашу жизнь. Делают ее удобнее, эффективнее и даже безопаснее. Ведь передовые технологии – неотъемлемая часть обороноспособности страны, ее суверенитета и независимости. Это отметил Александр Лукашенко, проводя 14 февраля совещание по вопросам развития отечественной микроэлектроники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оно прошло в стенах «Интеграла», где главе государства доложили о перспективах развития холдинга.
«Интеграл» – уникальный на территории СНГ производитель и одно из крупнейших научных предприятий нашей страны. Его стратегическими партнерами являются крупные мировые компании по производству электроники из Китая и других государств Юго-Восточной Азии. И это не удивительно. Микроэлектроника – важнейшая сфера для всего мира. А Беларусь – одна из немногих стран, которая обладает высокими компетенциями в этой отрасли.
К слову, уделять приоритетное значение этой теме у нас начали благодаря санкциям. Недоступное импортное необходимо было заместить отечественным продуктом. Теперь мы постоянно развиваем и наращиваем свои технологические и производственные возможности. Причем делаем это на самом высоком уровне. В 2025 году продукции «Интеграла» присвоен Государственный знак качества.
Виктория Ходосок. Микроэлектроника для большой экономики.
«Интеграл» – одно из первых высокотехнологичных предприятий, созданных еще в советские времена. В своей отрасли белорусское производство считалось передовым. Но после развала Союза предприятие потеряло рынок. Заказов практически не было. Но, несмотря на все трудности, «Интеграл» не закрылся.
Судьбу предприятия решил молодой Президент Лукашенко, настояв на его сохранении. В 1995-м глава государства впервые посетит площадку и жестко потребует выйти на рентабельность. Сегодня холдинг – флагман белорусской микроэлектроники. Его основное производство находится в Минске. Есть несколько филиалов в регионах.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Предприятия, которые, грубо говоря, вам когда-то отчасти навесили на плечи, отчасти они нужны вам были, коль брали, они работают?
– Эти площадки работают эффективно. Все предприятия работают с чистой прибылью, имеют программы развития и развиваются.
– Молодцы, что взяли заводы, которые когда-то хромали, да и у вас было не очень. А без тех заводов, площадок вы могли бы обойтись? Вы бы у них что-то покупали, да?
– Сегодня так выстроили кооперацию, чтобы все те площадки в том числе работали на нас. Приняли все меры для того, чтобы эти площадки функционировали с нами как единое целое.
Транзисторы, диоды, интегральные микросхемы, они же чипы. Это то, чем занимается сегодня «Интеграл». Всего порядка 3,5 тысячи продукции. Микроэлектроника востребована во всех сферах: в медицине, космических технологиях, искусственном интеллекте, в военной отрасли.
Александр Лукашенко:
Давай разберемся в следующем, чтобы мы понимали, особенно Игорь Тур. Он же не понимает, куда мы приехали. Микроэлектроника, так? Твое предприятие – это микроэлектроника. Это подотрасль промышленности?
– Это подотрасль электроники…
– Нет, сама микроэлектронная промышленность – это часть промышленности. Почему микроэлектроника?
– Потому что изделия, которые производятся в рамках подотрасли микроэлектроники, в одном из элементов имеют размеры меньше, чем два микрона. Это отталкиваясь от размера элементов готовых изделий.
– То есть это маленькие изделия электронной промышленности, которые используются для жизни в целом, да?
– Сегодня в целом во всех отраслях используется микроэлектроника.
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