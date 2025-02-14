«Чтобы мы понимали, особенно Игорь Тур» – Президент устроил опрос гендиректора «Интеграла»

Современный мир сегодня невозможно представить без крошечных чипов, которые во многом улучшают нашу жизнь. Делают ее удобнее, эффективнее и даже безопаснее. Ведь передовые технологии – неотъемлемая часть обороноспособности страны, ее суверенитета и независимости. Это отметил Александр Лукашенко, проводя 14 февраля совещание по вопросам развития отечественной микроэлектроники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оно прошло в стенах «Интеграла», где главе государства доложили о перспективах развития холдинга.

«Интеграл» – уникальный на территории СНГ производитель и одно из крупнейших научных предприятий нашей страны. Его стратегическими партнерами являются крупные мировые компании по производству электроники из Китая и других государств Юго-Восточной Азии. И это не удивительно. Микроэлектроника – важнейшая сфера для всего мира. А Беларусь – одна из немногих стран, которая обладает высокими компетенциями в этой отрасли.

К слову, уделять приоритетное значение этой теме у нас начали благодаря санкциям. Недоступное импортное необходимо было заместить отечественным продуктом. Теперь мы постоянно развиваем и наращиваем свои технологические и производственные возможности. Причем делаем это на самом высоком уровне. В 2025 году продукции «Интеграла» присвоен Государственный знак качества.