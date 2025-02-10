Новикова: польской и литовской экономике грустно, потому что прервалось сотрудничество с Беларусью

Беларусь в международной системе координат. Какие главные итоги Ялтинской конференции, которой исполняется 80 лет, и как с тех пор поменялись взгляды на мир? Почему безопасность в Европе стала уязвимой и кто стоит за ее гарантиями? Какова роль нашей страны на региональной арене и как белорусская мягкая сила работает за рубежом? На площадке ток-шоу «По существу» эксперты и общественные деятели искали ответы на эти и другие вопросы.

Ирина Новикова, профессор Белорусского государственного технологического университета, доктор экономических наук:

Есть такой предмет, как экономическая теория или западная экономикс. Все слышали. И там есть такой принцип. Он сформулирован в буржуазном учебном курсе. Чем лучше живет твой сосед, тем быстрее развивается твоя экономика. Почему? Это не лозунг. Не буду объяснять, но одной из составляющих частей валового продукта является чистый экспорт. Это разница между экспортно-импортными операциями. Когда начинает экономика расти, ей требуются определенные товары, которые она еще, например, у себя не успела наладить. Но есть в Польше. Есть, предположим, Литва, которая с нами граничит. Поэтому любой стране...

Кирилл Казаков, СТВ:

Я даже пример приведу – польские яблоки. Ирина Новикова:

Да, выгодно сотрудничать, потому что, покупая и в то же время налаживая производство, переработку и так далее, растет ваш валовой продукт. Это чисто теоретический подход. И поэтому, когда вы говорите, как это соотносится с тем, что у нас происходит, плохо это соотносится. Конечно, лучше бы, если бы мы сотрудничали, тем более с малыми хозяйствами, фермерскими хозяйствами – яблоки, сливы, потом ROLNIK, это, по-моему же, компания польская, которая пришла и на наш рынок, занимается консервированием этой продукции. Поэтому, конечно, и капитал и к нам вкладывается, и мы могли бы вкладывать свой капитал. Более того, наш калий – в нем нуждается, я думаю, и Польша. У них нет, по-моему, месторождения калийных удобрений.