Лукашенко: сегодня миру требуются миллиарды чипов и микросхем, и мы можем на этом рынке конкурировать

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

За прошедшие два года на ее выполнение направлено почти полмиллиарда рублей. До 2030 года планируется освоить еще столько же. Суммарный объем выручки по отрасли за программный период должен увеличиться в 3-4 раза. Я попросил бы сегодня, чтобы доложили, как выполняется эта программа, возможно, назрели актуальные дополнения. Как меня информируют, определенные результаты есть: растут валютная выручка и прибыль, зарплаты на предприятиях в 1,5 раза выше средней по стране. Уверен, есть резервы, чтобы поднажать и в нынешнем году. По максимуму нарастить объемы производства, добавить обязательно по экспорту. Сегодня миру требуются миллиарды чипов, микросхем, транзисторов. Но и борьба за рынки идет значительная. Никто просто так свою нишу никому не отдаст. Конкуренция будет только ужесточаться. Мы можем на этом рынке конкурировать, это наше огромное достижение. Поэтому необходимо как можно дальше заглядывать в будущее и вкладываться в развитие.