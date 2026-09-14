Новости по тегу #Андрей Буйневич

Этому предшествовала масштабная модернизация, которая сработала на импортозамещение и увеличение экспорта.
Во главе угла остается экономика. Чтобы достичь глобальных целей – работать придется напряженно.
«Она подразумевает разработку силовой и сверхвысокой частотной электроники».
«Если построим вторую станцию, то мы точно будем самостоятельно строить свои станции без всякой помощи при комплектовании другой стороны», – заявил Президент во время совещания по вопросам развития микроэлектроники.
Президент спросил, будет ли предприятие стремиться к 2-3 нанометрам или нет? Вот что ответил гендиректор «Интеграла»…
«Вместе с тем мы рассмотрели вопрос реализации как минимум еще пяти новых инвестпроектов в области микроэлектронной промышленности», – отметил глава Министерства промышленности.
Сегодня холдинг – флагман белорусской микроэлектроники. Его основное производство находится в Минске. Есть несколько филиалов в регионах.
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