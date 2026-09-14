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Новости по тегу #Андрей Буйневич

Холдинг «Интеграл» удостоен ордена Трудовой Славы
14 сентября 2026 10:58

Холдинг «Интеграл» удостоен ордена Трудовой Славы

Демографическая безопасность и технологии! Делегаты ВНС анализируют задачи на предстоящую пятилетку
20 декабря 2025 13:49

Демографическая безопасность и технологии! Делегаты ВНС анализируют задачи на предстоящую пятилетку

Генеральный директор «Интеграла» рассказал о новой программе, разработанной совместно с «Росатомом»
16 февраля 2025 16:45

Генеральный директор «Интеграла» рассказал о новой программе, разработанной совместно с «Росатомом»

Лукашенко: мы полностью можем построить атомную станцию при наличии полного комплекта
14 февраля 2025 18:29

Лукашенко: мы полностью можем построить атомную станцию при наличии полного комплекта

Лукашенко рассказали о новых разработках «Интеграла»: вы будете востребованы!
14 февраля 2025 18:09

Лукашенко рассказали о новых разработках «Интеграла»: вы будете востребованы!

Все проекты госпрограммы развития микроэлектроники Беларуси идут с опережением сроков – Ефимов
14 февраля 2025 17:19

Все проекты госпрограммы развития микроэлектроники Беларуси идут с опережением сроков – Ефимов

«Чтобы мы понимали, особенно Игорь Тур» – Президент устроил опрос гендиректора «Интеграла»
14 февраля 2025 17:07

«Чтобы мы понимали, особенно Игорь Тур» – Президент устроил опрос гендиректора «Интеграла»

Белорусский производитель микрочипов планирует освоить серийное производство 88 новых изделий
02 августа 2023 19:22

Белорусский производитель микрочипов планирует освоить серийное производство 88 новых изделий

Ждём если не революции, но очень серьёзных сдвигов. Какие поручения Президент дал новому гендиректору «Могилёвхимволокно»?
03 октября 2022 18:07

Ждём если не революции, но очень серьёзных сдвигов. Какие поручения Президент дал новому гендиректору «Могилёвхимволокно»?

«Слава богу, мы сохранили это производство». Лукашенко рассказал, за что Россия готова платить Беларуси любые деньги
03 октября 2022 13:28

«Слава богу, мы сохранили это производство». Лукашенко рассказал, за что Россия готова платить Беларуси любые деньги

«Тебе там сладко не придётся». Новой главой Белыничского района стала женщина
03 октября 2022 11:27

«Тебе там сладко не придётся». Новой главой Белыничского района стала женщина

Электроэнергия, дрова и пеллеты. Какой источник тепла выбрать для обогрева частного дома?
18 сентября 2022 17:44

Электроэнергия, дрова и пеллеты. Какой источник тепла выбрать для обогрева частного дома?