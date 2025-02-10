В 2024-м рост ВВП Беларуси составил 104%

Экономика Беларуси продолжает поступательное развитие. Темпы роста в 2024-м соответствовали планам правительства. Так, прибавка ВВП составила 4 % при прогнозе 3,8. И это на фоне замедления мировой экономики. Такие показатели – в первую очередь результат грамотных управленческих решений Президента, а также совместных усилий правительства и представителей реального сектора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основным источником роста ВВП стало расширение внутреннего спроса, а он связан с рекордным за 5 лет увеличением доходов населения и восстановлением инвестиционной активности. Кроме того, в плюсе спрос на важные экспортные позиции – продовольствие, транспортные средства, вычислительную технику, что обеспечило высокую динамику работы этих отраслей. В целом промышленное производство добавило 5,4 %, это наибольший вклад в прирост ВВП. Достижение таких показателей положительно сказалось на жизни белорусов как в социальном плане, так и в материальном.